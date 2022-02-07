النائب السيد شمس الدين: رسالة السيسى للفراعنة إنسانية وغير مسبوقة في تاريخ مصر

وصف النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى لنجوم الفراعنة وجهازهم الفنى والإداري بالإنسانية وغير المسبوقة فى تاريخ مصر، مؤكداً أن هذه الرسالة لقيت اهتماماً كبيراً وواسع النطاق من الرأى العام المصرى والعربى والأفريقي والعالمى

موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على هذه الرسالة.

كما وجه " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم للشعب المصرى والعربى على تشجيعهم الكبير لمنتخب الفراعنة خلال البطولة الافريقية ، مؤكداً أن الأداء الكروى رفيع المستوى للفراعنة داخل المستطيل الاخضر أكد للعالم كله أن مصر أصبحت تمتلك نجوماً عالميين وكبار فى عالم كرة القدم.

مشيراً الى أن منتخب مصر لكرة القدم لم يسعد الشعب المصرى فقط ولكنه اسعد كل شعوب العالم بأدائه رفيع المستوى وأن جميع نجوم مصر كانوا على مستوى المسئولية ويستحقون كل التحية والتقدير والاحترام.

وكان الرئيس السيسي قد وجه التحية للاعبي المنتخب والجهاز الفني على ما قدموه خلال مشوارهم في بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون.

وكتب الرئيس السيسي على صفحته الشخصية بالفيس بوك : أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال.

ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله.