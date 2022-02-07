بعد البكاء لحظة الوصول.. كيروش يستقبل لاعبي المنتخب بالأحضان

استقبل المدير الفني للمنتخب كيروش، جميع لاعبي المنتخب بالأحضان فى مصر، وذلك بعد يكاء أكثر من لاعب أثناء الوصول لـ مطار القاهرة الدولي.

فقد قام المدير الفنى باستقبال مدرب حراس المرمي، عصام الحضري، و محمد شوقي، و أحمد أبو الفتوح، و محمد النني، و جميع لاعبي المنتخب.

وقال وائل جمعة المدير الاداري للمنتخب فى أول تصريح له عقب وصوله من الكاميرون، إن المنتخب كسب جيلا جديدا من اللاعبين، وأن هذه البطولة أظهرت نجوما كبار.

وتأثر وائل جمعة باكيا على الهواء خلال فيديو على قناة أكستر و النهار و الأولي، بسبب حالة الحزن التي تسيطر على اللاعبين والبعثة كاملة عقب خسارة البطولة في اللحظات الأخيرة.

ولفت إلى أن المنتخب الوطني تقابل مع منتخبات كبيرة، و الجميع قدم أكثر مما لديه، وبكى وائل جمعة على الهواء متأثر.

وأشار إلى أن المدير الفني للمنتخب كيروش قدم الكثير للمنتخب، ويطالب الجميع بـ إعطاء هذا المدرب حقه.