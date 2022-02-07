عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد انتهاء مهمته مع المنتخب.. محمد صلاح يغادر إلى إنجلترا بطائرة خاصة

محمد صلاح
محمد صلاح

سافر محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى إنجلترا على متن طائرة خاصة بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الوطني .

وخسر منتخب مصر أمام السنغال بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما أمس بنهائي كأس الأمم الإفريقية.

وغادر صلاح على متن طائرة خاصة إلى إنجلترا للانضمام إلى ليفربول .

وهنأ جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم ، المنتخب الوطني لاعبين وجهاز فني بما حققوه في بطولة الأمم الأفريقية واحتلال المركز الثاني مؤكدًا على استمرار ثقة الاتحاد المصري ومجلس إدارته فيهم وفي جهازهم الفني بقيادة كارلوس كيروش ، مشيرًا إلى أن أمام المنتخب الوطني بعد شهر واحد جولة أخرى مع منافسهم نفسه في الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم.

وقال علام للاعبين فور نهاية المباراة النهائية لقد قدمتم ملحمة بطولية خلال مشوار البطولة رغم كل الصعاب التي صادفتموها، إلا أنكم استطعتم خلالها أن تلفتوا أنظار العالم إليكم وأن تتعلق بهم قلوب الملايين من جماهيركم ومحبي كرة القدم في العالم بعد الآداء الرائع الذي كنتم عليه خلال مشوار البطولة.

وأضاف أن هذا الآداء  يفتح آفاقًا جديدة للكرة المصرية على المستوى الدولي، وأقربها التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة عن طريق تخطي الدور الفاصل خلال الشهر المقبل، مؤكدًا على ثقته وثقة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني في استكمال تألقهم والوصول إلى كأس العالم.
 

محمد صلاح منتخب مصر كأس الأمم الافريقية الأمم الأفريقية ليفربول

ترشيحاتنا

شاهد.. لاعبو الأهلى يعودون لمصر مع بعثة المنتخب الوطني

قطع أصابعه أم الإفراج عنه ؟ تطورات في تعذيب الطفل فواز القطيفان

بعد انتهاء مهمته مع المنتخب.. محمد صلاح يغادر إلى إنجلترا بطائرة خاصة

بعد البكاء لحظة الوصول.. كيروش يستقبل لاعبي المنتخب بالأحضان

المغرب.. وصول جثمان الطفل ريان إلى مكان الدفن في شفشاون

من ملعب دريم.. ضربة البداية لـ الزمالك استعدادا لـ بترو أتليتكو الأنجولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان رسمى خلال ساعات بعد تشريح جثة ريان لمعرفة سبب الوفاة.. تفاصيل

ميتا فيرس تعتذر لفتاة تعرضت لاغتصاب من 3 شخصيات على موقعها |تفاصيل

18 هدفا.. زيزو يكسر رقم نجم تشيلسي القياسي فى تسجيل ركلات الترجيح

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية

الزمالك يقرر صرف مكافأة إجادة لنجومه بـ منتخب مصر

48 ساعة .. الأرصاد : ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة والقاهرة تسجل 22

بعد قرار الرئيس ..4 حالات لفصل الموظف بغير الطريق التأديبي

خسارة المنتخب أوقفت قلبه| تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة مهندس بـ بورسعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطفه الأنظار فى البحث عن علا ..هل أحمد نجل طارق نور؟

كنتوا رجالة وشرفتونا.. رسائل تحفيزية لمنتخب مصر.. وكأس العالم حلم المصريين

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

فيديو

طلق كريمة مختار لسبب غريب .. معلومات لأول مرة عن نور الدمرداش

إدعيلها .. شاهد رد مبروك عطية على رجل تسبب في وفاة والدته

عقب الخسارة أمام السنغال.. ماذا ينتظر منتخب مصر عقب كأس الأمم الأفريقية؟  "فيديو"

أخطأ في حق الوطن .. من هو محمد العطار الذي أسقطت جنسيته المصرية؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ