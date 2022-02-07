بعد انتهاء مهمته مع المنتخب.. محمد صلاح يغادر إلى إنجلترا بطائرة خاصة

سافر محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى إنجلترا على متن طائرة خاصة بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الوطني .

وخسر منتخب مصر أمام السنغال بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما أمس بنهائي كأس الأمم الإفريقية.

وغادر صلاح على متن طائرة خاصة إلى إنجلترا للانضمام إلى ليفربول .

وهنأ جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم ، المنتخب الوطني لاعبين وجهاز فني بما حققوه في بطولة الأمم الأفريقية واحتلال المركز الثاني مؤكدًا على استمرار ثقة الاتحاد المصري ومجلس إدارته فيهم وفي جهازهم الفني بقيادة كارلوس كيروش ، مشيرًا إلى أن أمام المنتخب الوطني بعد شهر واحد جولة أخرى مع منافسهم نفسه في الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم.

وقال علام للاعبين فور نهاية المباراة النهائية لقد قدمتم ملحمة بطولية خلال مشوار البطولة رغم كل الصعاب التي صادفتموها، إلا أنكم استطعتم خلالها أن تلفتوا أنظار العالم إليكم وأن تتعلق بهم قلوب الملايين من جماهيركم ومحبي كرة القدم في العالم بعد الآداء الرائع الذي كنتم عليه خلال مشوار البطولة.

وأضاف أن هذا الآداء يفتح آفاقًا جديدة للكرة المصرية على المستوى الدولي، وأقربها التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة عن طريق تخطي الدور الفاصل خلال الشهر المقبل، مؤكدًا على ثقته وثقة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني في استكمال تألقهم والوصول إلى كأس العالم.

