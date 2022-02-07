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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. لحظة وصول بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة قادمة من الكاميرون

منتخب مصر
منتخب مصر

وصلت اليوم بعثة منتخب مصر  الوطني إلى مطار القاهرة الدولي،  بعد تحقيق المركز الثاني فى بطولة الأمم الأفريقية التي أنتهت أمس بالكاميرون.

وضمت بعثة المنتخب الوطني، العائدة لاعبي النادي الأهلي بعد أن تعذر سفرهم مباشرة إلى الإمارات للانضمام إلى فريق ناديها للمشاركة في بطولة العالم للأندية، حيث من المقرر أن يتوجه لاعبو الأهلي إلى الإمارات ظهر اليوم فور الوصول إلى القاهرة.

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ويدرس الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، إقامة معسكر طويل للمنتخب خلال شهر مارس المقبل قبل مواجهة السنغال فى الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم بقطر.

ويلتقى منتخب مصر الوطني نظيره منتخب السنغال فى الدور الحاسم لتصفيات المونديال خلال يومي ٢٤ و ٢٩ مارس المقبل.

ويرغب البرتغالي كارلوس كيروش إلى تحقيق المزيد من التجانس خلال معسكر الفراعنة الكبار قبل الدور الحاسم لتصفيات المونديال.

المنتخب الوطني مطار القاهرة الدولي بطولة الأمم الإفريقية منتخب مصر بعثة المنتخب الوطني البرتغالي كارلوس كيروش

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