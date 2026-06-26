قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارات للاحتلال على جنوب لبنان تسفر عن شهيدين وسط تصعيد ميداني متواصل
قبل مواجهتهما غدا .. تاريخ مواجهات منتخب مصر وايران
الأهداف العكسية تفرض نفسها في كأس العالم 2026.. وتونس ضحية أسرع هدف بالنيران الصديقة
طالب سعد: الأزمة البنيوية تُبقي الاقتصاد اللبناني تحت ضغوط والانكماش مرهون بالإصلاحات
بالزيادة الجديدة.. كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل
الأزمة ومفتاح حلها.. من يحسم معركة اليورانيوم الإيراني المخصب ؟
هاني عادل ينتقد نوعية أفلام السينما حاليا
زيادة المعاشات.. طريقة معرفة القيمة الجديدة قبل الصرف
انتشال 5 جـ ثث من موقع انهيار حفرة تنقيب عن الآثار بجبل القوصية في أسيوط
طفرة غير مسبوقة.. خبير يكشف كيف غيّرت الدولة خريطة الإسكان في مصر منذ 2014
جيش الاحتلال يسقط منشورات على جنوب لبنان ويطالب السكان بالابتعاد
تردد القنوات المجانيه لاذاعه مباراة مصر وايران في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

استمرار غلق ضريح الإمام الحسين لأعمال الصيانة.. والمسجد مفتوح لاستقبال المصلين| فيديو

غلق ضريح مسجد الحسين
غلق ضريح مسجد الحسين
محمد شحتة

واصلت وزارة الأوقاف، غلق ضريح مسجد الحسين بسبب أعمال الصيانة التي تزامنت مع ذكرى الاحتفال بيومي تاسوعاء وعاشوراء من شهر الله المحرم لعام 1448 هجرية.

ورصد موقع صدى البلد، كواليس غلق ضريح الإمام الحسين، الذي أغلقت إدارة المسجد أبوابه، وعلقت منشورا على الأبواب كتبت فيه "مغلق للصيانة".

يذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت مدة غلق ضريح مسجد الإمام الحسين، بداية من فجر الأربعاء الماضي وحتى فجر اليوم الجمعة، إلا أن الوزارة قررت استمرار غلق الضريح لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

أعمال مستحبة في عاشوراء

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن صيام يوم عاشوراء يكفّر ذنوب السنة التي قبله، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مؤكدة أنه يُستحب للمسلم صيام يوم تاسوعاء، وهو اليوم التاسع من شهر المحرم، إلى جانب صيام يوم عاشوراء.

وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها أنه يُستحب كذلك صيام يوم الحادي عشر من شهر المحرم، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا كان العام المقبل -إن شاء الله- صمنا اليوم التاسع»، وكذلك قوله: «خالفوا اليهود صوموا يومًا قبله ويومًا بعده».

وفيما يتعلق بالأعمال المستحبة في يوم عاشوراء، أكدت الإفتاء أن من أبرزها التوسعة على الأهل، حيث يُستحب أن يوسع المسلم على أهل بيته في هذا اليوم ولو بأبسط أنواع الطعام والشراب، وقد ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ وَسَّعَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ»، وقال جابر رضي الله عنه: «جربناه فوجدناه كذلك»، وقال أبو الزبير مثله.

كما أشارت إلى أن من الأعمال المستحبة أيضًا في يوم عاشوراء قراءة القرآن الكريم، والإكثار من الصدقات، وقيام الليل.

وتابعت أن من السنن كذلك الإكثار من الدعاء في يومي تاسوعاء وعاشوراء، ومن الأدعية التي يمكن الدعاء بها:
(يا رحمن الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت اقض حاجتي في الدنيا والآخرة وأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين وأحييني حياة طيبة وتوفّني على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين).

مسجد الحسين ضريح مسجد الحسين غلق ضريح الحسين وزارة الأوقاف يوم عاشوراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات شهر يوليو 2026

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 ومفاجأة العام المالي

موجة حرارية

موجة حرارية تضرب البلاد لمدة أسبوعين وتحذيرات عاجلة من 3 ظواهر مناخية استثنائية

باراجواي وأستراليا

تعادل باراجواي وأستراليا يؤجل تأهل منتخب مصر رسميا لدور الـ32 بكأس العالم

البنك الأهلي

شهادة جديدة بـ 19.5%.. تفاصيل قرار البنك الأهلي برفع الشهادات البلاتينية

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

الاهلي

العمايرة: الأهلي لا يحق له شكوى الزمالك.. ويشارك بدوري أبطال أفريقيا في هذه الحالة

معاشات

15 % زيادة جديدة فى المعاشات.. احسب هتقبض كام؟

الزمالك

خبير لوائح: الكاف أخطأ في حق الزمالك.. والنادي لم يطالب بحقوقه

ترشيحاتنا

إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ

نائبة: مبادرة «اعرف بلدك» تعزز الانتماء الوطني وتؤسس لجيل أكثر إدراكا لتحديات الدولة

نائب مطروح خلال لقائه وزير التموين

نائب مطروح أمام وزير التموين: المحافظة تحتاج دعما استثنائيا لمواجهة تحديات الرقابة وتوفير السلع

الرئيس السيسي

بعد القرار الرئاسي برفع المعاشات.. تحرك برلماني للرقابة على الأسواق والأسعار

بالصور

الأزمة ومفتاح حلها.. من يحسم معركة اليورانيوم الإيراني المخصب ؟

صورة مولودة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولودة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولودة بتقنية الذكاء الاصطناعي

3 مواهب عربية تنضم لأكاديمية الأوسكار لأول مرة

الأوسكار
الأوسكار
الأوسكار

تفاصيل اجتماع نقابة السينمائيين لوضع آليات الدفاع عن حق الأداء العلني

نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد