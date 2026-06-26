استمرار غلق ضريح الإمام الحسين لأعمال الصيانة.. والمسجد مفتوح لاستقبال المصلين| فيديو

واصلت وزارة الأوقاف، غلق ضريح مسجد الحسين بسبب أعمال الصيانة التي تزامنت مع ذكرى الاحتفال بيومي تاسوعاء وعاشوراء من شهر الله المحرم لعام 1448 هجرية.

ورصد موقع صدى البلد، كواليس غلق ضريح الإمام الحسين، الذي أغلقت إدارة المسجد أبوابه، وعلقت منشورا على الأبواب كتبت فيه "مغلق للصيانة".

يذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت مدة غلق ضريح مسجد الإمام الحسين، بداية من فجر الأربعاء الماضي وحتى فجر اليوم الجمعة، إلا أن الوزارة قررت استمرار غلق الضريح لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

أعمال مستحبة في عاشوراء

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن صيام يوم عاشوراء يكفّر ذنوب السنة التي قبله، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مؤكدة أنه يُستحب للمسلم صيام يوم تاسوعاء، وهو اليوم التاسع من شهر المحرم، إلى جانب صيام يوم عاشوراء.

وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها أنه يُستحب كذلك صيام يوم الحادي عشر من شهر المحرم، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا كان العام المقبل -إن شاء الله- صمنا اليوم التاسع»، وكذلك قوله: «خالفوا اليهود صوموا يومًا قبله ويومًا بعده».

وفيما يتعلق بالأعمال المستحبة في يوم عاشوراء، أكدت الإفتاء أن من أبرزها التوسعة على الأهل، حيث يُستحب أن يوسع المسلم على أهل بيته في هذا اليوم ولو بأبسط أنواع الطعام والشراب، وقد ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ وَسَّعَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ»، وقال جابر رضي الله عنه: «جربناه فوجدناه كذلك»، وقال أبو الزبير مثله.

كما أشارت إلى أن من الأعمال المستحبة أيضًا في يوم عاشوراء قراءة القرآن الكريم، والإكثار من الصدقات، وقيام الليل.

وتابعت أن من السنن كذلك الإكثار من الدعاء في يومي تاسوعاء وعاشوراء، ومن الأدعية التي يمكن الدعاء بها:

(يا رحمن الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت اقض حاجتي في الدنيا والآخرة وأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين وأحييني حياة طيبة وتوفّني على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين).