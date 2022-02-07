بتر ساقه.. تهديدات جديدة لأسرة الطفل فواز القطيفان

تصدر هاشتاح #انقذوا_فواز محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة تويتر وذلك بعد ان انتشر، ا مقطع فيديو صغير، للطفل السوري المختطف محمد فواز القطيفان، ويظهر خلاله عمليات تعذيب للصغير، ذو الـ 6 سنوات، بهدف إجبار أهله على جفع فدية كبيرة، مقابل إعادته إليهم.

قصة الطفل فواز القطيفان

تظهر لقطات الفيديو الطفل محمد فواز القطيفان، وهو مستلق على سرير، عار إلا من ملابسه الداخلية، ينهال أحد أفراد العصابة عليه بالضرب، وهو يتوسل إليهم بعدم ضربه قائلا: « مشان الله لا تضربوني».

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول تهديد جديد للعصابة الخاطفة لاسرة الطفل من خلال الفيديوجراف التالي.