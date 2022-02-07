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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شرم الشيخ تستعد لاستضافة الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بمشاركة ٥٧ دولة إسلامية

شرم الشيخ تستعد لاستضافة الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي

اجتماع فودة
اجتماع فودة

التقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم "الاثنين"، مع لجنة من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية برئاسة السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية لبحث الاستعدادات الخاصة لاستضافة مدينة شرم الشيخ الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

ومن المقرر عثد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية،  بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 1 الي 4 يونيو 2022 وتنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر.

وأكد المحافظ خلال اللقاء بعد الترحيب باللجنة علي جاهزية شرم الشيخ لاستضافة المؤتمر ونجاحه، مشيراُ إلى أن شرم الشيخ تتمتع بسياحة المؤتمرات الدولية والتي يشيد بتنظيمها ونظافتها وجمالها وسحرها جميع وفود العالم حضور تلك المؤتمرات.

وأضاف المحافظ ان شرم الشيخ تمتلك من الإمكانيات والكوادر ذوي الخبرات المكتسبة عبر تاريخ طويل لمدينة شرم الشيخ في استضافة مؤتمرات دولية ضخمة.

من جانبه أعلن السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية ومنسق عام المؤتمر اعن اختيار جمهورية مصر العربية لتنظيم هذا المؤتمر ضمن 57 دولة هم الاعضاء، مشيراُ إلى انه يشارك في المؤتمر ما يقرب من 4000 مدعو منهم 57 ممثل دولة.

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اجتماع فودة

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اللواء خالد فودة شرم الشيخ البنوك الإسلامية محافظ جنوب سيناء مدينة شرم الشيخ مجموعة البنك الإسلامى للتنمية

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