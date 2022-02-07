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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لردع روسيا.. ألمانيا تعزز وجودها العسكري في ليتوانيا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، اليوم الاثنين، إرسال نحو 350 جنديا إضافيا إلى ليتوانيا للمساعدة في تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، وسط تصاعد التوترات حول أوكرانيا.

وحسب "فرانس برس" قالت لامبرخت: "إننا نعزز أسهام قواتنا في الجناح الشرقي للناتو ونرسل إشارة واضحة على عزمنا لحلفائنا. سيبدأ نشر الجنود في غضون أيام قليلة”.

وأضافت الوزيرة أن الرسالة الموجهة إلى الحلفاء هي "يمكنكم الاعتماد علينا". 

ويتمركز 500 جندي لألمانيا حاليا كجزء من قوات الناتو في ليتوانيا.

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وستجعل القوة الألمانية المعززة في الدولة الواقعة على بحر البلطيق ثاني أكبر انتشار لألمانيا في ليتوانيا بعد مالي.

تعرضت برلين لانتقادات شديدة بسبب رفضها إرسال أسلحة إلى أوكرانيا رغم الطلبات المتكررة من كييف، وقوبل عرضها بإرسال 5000 خوذة إلى سخرية واسعة في الآونة الأخيرة.

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