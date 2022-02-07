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المرحلة الثانية الأربعاء المقبل.. الأعلى للجامعات الخاصة يوضح إجراءات القبول النهائي بالفصل الدراسي الثاني.. و48 ساعة فقط لسداد المصروفات

صدى البلد

-الأعلى للجامعات الخاصة يوضح إجراءات القبول النهائي بعد القبول بالتنسيق بالفصل الدراسي الثاني 
-انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بالفصل الدراسي الثاني الأربعاء
-إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية
-الأعلى للجامعات: 48 ساعة فقط لسداد المصروفات بعد القبول بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 
-كيفية التسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

تنطلق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الأربعاء المقبل 9 فبراير، وذلك بعد أن ظهرت نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية قبل الفصل الدراسي الثاني، وانطلقت المرحلة الأولى يوم السبت الماضي 5 فبراير، ويمكن الاطلاع على النتائج عبر هذا الرابط

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أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات حول إجراءات القبول النهائي بالجامعة، أنه تمت مراجعة أوراق الطالب بعد قبوله بالجامعة من خلال مكتب التنسيق، من خلال إدارة شئون التعليم والطلاب بالجامعة لمعرفة امكانية قبول كل طالب على الرغبة التي اختارها، وفي حالة مخالفة أوراق الطالب للشروط المعلنة، يلغى ترشيح الطالب، ويكون هناك مكان شاغر في البرنامج المرشح عليه.

وأوضح المصدر أنه يتم التقدم الجامعات خدمة إضافية في الإرشاد الأكاديمي المبكر وذلك من خلال لقاء مع كل طالب يتم قبوله، للتأكد من قدرته على التوافق مع البرنامج المرشح له، مشيرا إلى انه يطلب من الطالب تسديد 25% من قيمة المصروفات الدراسية للبرنامج المرشح له، ويجرى الكشف الطبي في إحدى المستشفيات والمراكز التي تعلن عنها الجامعة.

وتابع: يقوم الطالب بعد ذلك باستخراج كارنيه الجامعة، ويصبح طالبا ملتحقا بها، كما يتم عقد اختبار لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية، وبناء على نتيجة الاختبار يكون للجامعة فرض بعض مقررات اللغة الإنجليزية ولا يجوز للطالب الاعتراض على ذلك، ويقوم بمقابلة المرشد الأكاديمي للاتفاق على خطة الدراسة للطالب وتحديد المقررات التي سيقوم بتسجيلها في الفصل الدراسي الأول".

وأكمل: " يتم سداد باقي مصروفات الفصل الدراسي الأول قبل بدء الدراسة بأسبوعين على الأقل ليكون تسجيله بالمقررات قائما" .

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أنه قد تم فتح باب التسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية حتي الساعة الثامنة مساء السبت 5/2/2022 ، موضحة أنه متاح تسجيل رغبة واحدة فقط للمرحلة واذا لم تتحقق يمكن المحاولة في المراحل اللاحقة.

واشارت إلى أن الجدول الزمني يشمل 5 مراحل وهم:

المرحلة الأولى: السبت 5/2/2022.

المرحلة الثانية: الاربعاء 9/2/2022.

المرحلة الثالثة: الاحد 13/2/2022.

المرحلة الرابعة: الخميس 17/2/2022.

المرحلة الخامسة: الاثنين 21/2/2022.

وأشارت إلى أن التقديم متاح فقط لجمبع الطلاب المصريين الحاصلين علي الثانوية العامة او ما يعادلها بنسبة مئوية 55 او أكثر لعامين 2021 و 2020 وومن لم يتم قبولهم في احدي الجامعات الخاصة او الاهلية سابقا.

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنه خلال التقديم بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية يظهر للطالب الكلية التي تم ترشيحه لها كما يظهر للجامعة قائمة بالطلاب الذين تم قبولهم بكلياتها وتقوم الجامعة باخطار الطلاب بقبولهم مع السماح بفترة لا تزيد عن 48 ساعة لسداد المصروفات.
وأضاف "المصدر" أنه بعد مرور 48 ساعة يتم حصر الطلاب المسددين لمصروفات ويعتبر الطالب الغير مسدد مكانا شاغرا للمرحلة القادمة، مشيرا إلى أنه يحق للطالب اعادة التقدم اكثر من مرة لحين قبوله، كما يحق للطالب تسجيل رغبة واحدة فقط في المرحلة.

وأوضح  طريقة التقديم والتسجيل:

- طريقة انشاء حساب جديد لطلاب الشهادات المعادلة
- يختار الطالب إنشاء حساب من القائمة اليمنى.
- يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي في خانة البحث بالرقم القومي.
- يقوم الطالب باستيفاء البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله.
- بمجرد استيفاء البيانات وتأكيد الحفظ سيتم تفعيل الحساب و إرسالها للجامعة المراد التقدم اليها لمراجعة المجموع المكافيء 
 
بينما طريقة الدخول لطلاب الثانوية العامة المصرية للمرة الأولى:
- يختار الطالب تسجيل الدخول من القائمة اليمنى.
- يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي في خانة اسم المستخدم وإدخال الرقم السري الموجود في شهادة الثانوية العامة في خانة كلمة المرور.
- يقوم الطالب باستيفاء البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله.
- بمجرد استيفاء البيانات سيتم تفعيل الحساب

ننشر الحدود الدنيا لكليات تنسيق الجامعات الخاصة :
الهندسة 70%
علوم الحاسب 65%
التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 62%
الفنون التطبيقية علمي - فنون  علمي 63%
الطب البشري 85% 
طب الأسنان 82%
العلاج الطبيعي- الصيدلة 80%
الطب البيطري 75 %
العلوم الأساسية 60%
الإعلام – لغات وترجمة  - الفنون التطبيقية أدبي - فنون أدبي 59% 
الاقتصاد والإدارة - الاقتصاد والعلوم السياسة 58%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض – الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55%

الحد الأدنى للجامعات الأهلية (الجلالة- العلمين – المنصورة الجديدة) + سيناء
 
الإعلام – لغات وترجمة - الفنون التطبيقية أدبي : 55%
الاقتصاد والإدارة – الاقتصاد والعلوم السياسة : 55%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب : 55%
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 
الهندسة : 65%
علوم الحاسب : 62%
التكنولوجيا الحيوية – تكنولوجيا العلوم الصحية : 59%
الفنون التطبيقية علمي : 59%
العلوم الأساسية : 58%
الطب البشري : 82%
طب الأسنان : 79%
العلاج الطبيعي- الصيدلة : 78%
الطب البيطري : 73 %

وجاء الحد الأدني لكليات جامعة الملك سلمان ليكون كالتالي:
الطب البشري 80 %
الهندسة 63%
علوم الحاسب 60%
التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 58%
الفنون التطبيقية علمي -  فنون علمي 58%
طب الأسنان 77%
العلاج الطبيعي- الصيدلة 76%
الطب البيطري 70%
العلوم الأساسية 56%
الإعلام – لغات وترجمة -
الفنون التطبيقية     أدبي - فنون  أدبي 55%
الاقتصاد والإدارة - الاقتصاد والعلوم السياسة 55%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55%
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

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