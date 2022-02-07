وزيرة البيئة: الاتفاق مع 8 شركات لإنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك مزايا كبيرة لبرنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، والتي تمثلت في تقليل كمية المخلفات التي يتم دفنها في المدافن الصحية، وتوفير مساحات الأراضي المخصصة لإنشاء مدافن صحية.

وأضافت ياسمين فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أنه تم الإتفاق مع 8 شركات خاصة لإنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات.

وتابعت ياسمين فؤاد: “عرضنا على رئيس الوزراء خطة برنامج دعم البنك المركزي للشركات التي ستنفذ مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية وإستخدام المخلفات”.

محافظات المرحلة الأولى

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم التنسيق مع محافظات المرحلة الأولى لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، لتحديد إحداثيات المواقع المرشحة.