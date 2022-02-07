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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة البيئة: الاتفاق مع 8 شركات لإنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك مزايا كبيرة لبرنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، والتي تمثلت في تقليل كمية المخلفات التي يتم دفنها في المدافن الصحية، وتوفير مساحات الأراضي المخصصة لإنشاء مدافن صحية.

 

وأضافت ياسمين فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أنه تم الإتفاق مع 8 شركات خاصة لإنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات.

 

وتابعت ياسمين فؤاد: “عرضنا على رئيس الوزراء خطة برنامج دعم البنك المركزي للشركات التي ستنفذ مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية وإستخدام المخلفات”.

 

محافظات المرحلة الأولى

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم التنسيق مع محافظات المرحلة الأولى لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، لتحديد إحداثيات المواقع المرشحة. 

 

الطاقة الكهربائية رئيس الوزراء البنك المركزي الكهرباء ياسمين فؤاد

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