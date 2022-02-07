شيبة يشيد بأداء المنتخب: كنتوا رجالة وإن شاء الله الزهر هيلعب معاكوا

وصف أحمد شيبة، المطرب الشعبي، لاعبي المنتخب الوطني الأول بالأبطال، لأنهم بذلوا مجهودا كبيرا في مباراة السنغال، وطوال مشوار كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت في الكاميرون.

وأضاف شيبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، " تحيا مصر على روح لاعبي المنتخب طوال مشوار كأس الأمم الأفريقية، مؤكدا أن مصر لم تخسر المباراة أو البطولة بسبب أدائهم المشرف والرجولي، وإن شاء الله الزهر يلعب معاكوا قريب تاني".

ووجه شيبة أغنية للاعبي المنتخب الوطني الأول على الهواء .