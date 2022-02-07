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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: حزن لاعبي المنتخب أول خطوة في مشوار التأهل لكأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد أحمد حسام ميدو أن حزن لاعبي منتخب مصر في الوقت الحالي الخطوة الأولى للوصول إلى كأس العالم2022 رغم خسارة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مثلما توقعت الشعب المصري احتفل بلاعبي منتخب مصر وقدر عنائهم في كأس الأمم وكنت أشعر بأن رد فعل الجمهور سيكون إيجابيا رغم خسارة كأس الأمم".

أضاف: "جمهور مصر يبحث عن المكسب فقط ولكن جمهور مصر شعر في تلك البطولة بعناء جميع اللاعبين وقتالهم لإسعاد الشعب المصري وهذا ما تحدثت به من قبل بأن الجمهور المصري يقدر العناء بعيدا عن النتيجة".

واختتم حديثه قائلا:"جماهير مصر لأول مرة استقبلت اللاعبين بالورود رغم خسارة اللقب والبطولة، ولكن استكمال المشهد هو تقدير اللاعبين لاستقبال الجماهير ورد فعل الجمهور الإيجابي ولكن بداخل كل لاعب حزن كبير، وجميع اللاعبين يشعرون بالحزن وهذا الشعور أول خطوة للوصول إلى كأس العالم وعقلية لاعبي منتخب مصر حاليا مؤشر إيجابي للوصول إلى كأس العالم عكس لاعبي منتخب الكاميرون الذين احتفلوا مع إيتو بالمركز الثالث في كأس الأمم رغم إقامة البطولة في الكاميرون".

احمد حسام ميدو منتخب مصر كأس العالم2022 كأس الأمم الافريقية الجمهور المصري

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