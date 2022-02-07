اتحاد الكرة: سيتم الاستجابة لجميع متطلبات كيروش استعدادا لمبارتي السنغال.. فيديو

قال الدكتور إيهاب الكومي، عضو اتحاد كرة القدم، إن الجيل الحالي أعاد شخصية المنتخب الوطني.

وأضاف "الكومي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "جميع اللاعبين أدوا ما عليهم في بطولة الأمم الأفريقية"، موضحا: "الهدف الأسمى حاليا هو الوصول لكأس العالم".

وأشار الدكتور إيهاب الكومي، عضو اتحاد كرة القدم،: "سيتم الاستجابة لجميع متطلبات الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن الإعداد لمباراتي السنغال في شهر مارس المقبل".

وأوضح الدكتور إيهاب الكومي، عضو اتحاد كرة القدم،: "أبطال المنتخب المصري أمام تحدي جديد في تصيفيات كأس العالم أمام السنغال".