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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجل يقود شاحنة مشتعلة بالنيران لإنقاذ المارة.. فيديو

شاحنة مشتعلة
شاحنة مشتعلة

تمكن رجل شجاع من قيادة شاحنة مشتعلة بالنيران إلى مكان آمن بعيدا عن المارة والمناطق السكنية، بعد أن أصيب سائق السيارة بالذعر وهرب بعيدًا عن مكان الحادث في ولاية كيرالا بالهند.

وبحسب ما ورد اشتعلت النيران في شاحنة كانت تحمل القش في منطقة كوزيكود بولاية كيرالا في الهند بعد أن لامست حمولتها من القش الأسلاك الكهربائية العلوية.

 

اجتاح الحريق حمولة القش خلال تواجد الشاحنة على طريق كودانتشيري من ويناد، أوقف السائق السيارة في منتصف الطريق وهرب من مكان فور اشتعال النيران.

 

في هذا الوقت، قفز أحد المتفرجين ويدعى Shaji Varghese، وتجنب وقوع حادث من خلال قيادة الشاحنة إلى حقل مفتوح.

 

ومن خلال قيادة السيارة بطريقة متعرجة، تمكن من الإطاحة بالقش المحترق من فوق الشاحنة وأسقطه على الأرض بينما تجمع الناس في مكان الحادث.

 

في نهاية المطاف تمكن مسئولي قوات الإطفاء ومسئولي KSEB، والشرطة من إخماد الحريق.

 

منذ حوالي عامين، أنقذ فارغيز سيارة نانو من حافة جرف يبلغ ارتفاعه 50 قدمًا بعد أن انقلبت في كولي.

https://www.instagram.com/reel/CZZYbX2Itym/?utm_medium=copy_link

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