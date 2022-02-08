أنيس الشعلالي يكشف موقف مشاركة اللاعبين الدوليين مع الأهلي أمام بالميراس

قال أنيس الشعلالي، مدرب الأحمال السابق بالنادي الأهلي، إن العامل البدني كان صعبا على المنتخب الوطني أمام السنغال.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفراعنة خاضوا مباراة إضافية عن السنغال بعد وصوله للوقت الإضافي 3 مرات أمام المغرب وكوديفوار والكاميرون.



وأضاف أنيس الشعلالي، مدرب الأحمال السابق بالنادي الأهلي، الاستشفاء كان له العامل الأكبر في تجهيز لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة السنغال في أمم أفريقيا.



وأوضح أن محمد عبد المنعم قدم أداء ممتاز في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون وانتهت أمس، لافتا إلى أن منتخب جزر القمر أدى بشكل جيد خلال البطولة.



وحول مشاركة اللاعبين الدوليين مع الأهلي في كأس العالم للأندية، قال إن هذا يتوقف على حالتهم البدنية ومدى استعدادهم للمشاركة.