بسبب قرب الاتفاق الأمريكي الإيراني.. انخفاض أسعار النفط في ختام التعاملات

انخفضت أسعار النفط، في ختام تعاملات أمس الإثنين، بعد علامات على إحراز تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران قد تؤدي إلى رفع العقوبات الأمريكية على مبيعات النفط الإيراني.

وكانت أسعار النفط قفزت لسابع أسبوع على التوالي بدعم من استمرار القلق حيال تعطلات للإمدادات غذتها موجة شديدة البرودة في الولايات المتحدة واستمرار الاضطراب السياسي بين منتجين عالميين رئيسيين.

وفي حالة رفع العقوبات الأمريكية على طهران، فإن إيران قد تسارع إلى تصدير ملايين البراميل من الخام وتساعد في دفع أسعار النفط للانخفاض من مستوياتها الشديدة الارتفاع.

وأنهت عقود خام برنت جلسة التداول منخفضة 58 سنتا، أو 0.6 % لتسجل عند التسوية 92.69 دولار للبرميل. وأثناء جلسة، قفز خام القياس العالمي إلى 94 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2014 .

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 99 سنتا، أو 1.3% لتبلغ عند التسوية 91.32 دولار بعد أن لامست عند أعلى مستوى لها في الجلسة 92.73 دولار.