البنتاجون: روسيا تواصل حشد قواتها على حدود أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، مواصلة روسيا حشد قوات عسكرية على حدودها مع أوكرانيا، بما في ذلك حتى في مطلع الأسبوع.

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية: “حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع، وجدنا أن بوتين يزيد قدراته العسكرية على الحدود مع أوكرانيا وفي روسيا البيضاء”، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف كيربي أنه لا يبدو أن أي قوات روسية تستهدف الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الوقت الحالي.

ونوه بأن القوات الروسية تتجاوز بالفعل 100 ألف “وآخذة في الزيادة”، مضيفا أنه لم يتم إعطاء أوامر لقوات أمريكية إضافية بالاستعداد للانتشار في الوقت الحالي.