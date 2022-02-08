حفل فرقة شموع بقصر بشتاك الخميس

يقيم مركز إبداع بيت الغناء العربى " بقصر الأمير بشتاك " بشارع المعز ، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ، في السابعة مساء الخميس 10 فبراير ، حفل فرقة شموع للفنان سعيد عثمان.

ويقدم عثمان في الحفل باقة متنوعة من أغاني الزمن الجميل بالإضافة إلى مقتطفات من أعمال كبار الملحنين الذين اثرو الساحة الفنية ، ومنها " علي حسب وداد"، " ثلاث سلامات" ، " غريب الدار " ، " تخونوه" ، كما تشاركه بالغناء المطربة داليا عادل وأغنية " ما تقولش إيه ادتنا مصر " .

الفنان سعيد عثمان صوليست دار الأوبرا ومطرب متميز بالفرقة القومية للموسيقى العربية، قدم العديد من الأعمال الفنية المتميزة، كما لحن لعدد كبير من الفنانين.

وكان قد أقام مركز إبداع بيت الغناء العربى بقصر الأمير بشتاك، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء يوم الخميس المقبل، صالونه الشهري، تحت عنوان "عبد العظيم عبد الحق ممثلا وملحنا"، بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية.

واستضاف الصالون الصحفي والناقد السينمائي أحمد سعد الدين، والناقد الموسيقي محمد سعد، كما يشارك بالصالون التخت الشرقي وصوليست الأوبرا الفنان محمد عبد الحميد، بصحبة أغنيات "ألفين صلاة على النبي"، و"في قلبي غرام"، و"سحب رمشه".