عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفل فرقة شموع بقصر بشتاك الخميس

حفل فرقة الشموع
حفل فرقة الشموع

يقيم مركز إبداع بيت الغناء العربى " بقصر الأمير بشتاك " بشارع المعز ، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ، في السابعة مساء الخميس 10 فبراير ، حفل فرقة شموع للفنان سعيد عثمان.

ويقدم عثمان في الحفل باقة متنوعة من أغاني الزمن الجميل بالإضافة إلى مقتطفات من أعمال كبار الملحنين الذين اثرو الساحة الفنية ، ومنها " علي حسب وداد"، " ثلاث سلامات" ، " غريب الدار " ، " تخونوه" ، كما تشاركه بالغناء المطربة داليا عادل وأغنية  " ما تقولش إيه ادتنا مصر " .

الفنان سعيد عثمان صوليست دار الأوبرا ومطرب متميز بالفرقة القومية للموسيقى العربية، قدم العديد من الأعمال الفنية المتميزة، كما لحن لعدد كبير من الفنانين.

عبد العظيم عبد الحق ممثلا وملحنا.. موضوع الصالون الشهري لـ بيت الغناء العربي| الخميس

قصر الأمير بشتاك يستضيف صالون مقامات بيت الغناء العربي

وكان قد أقام مركز إبداع بيت الغناء العربى بقصر الأمير بشتاك، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء يوم الخميس المقبل، صالونه الشهري، تحت عنوان "عبد العظيم عبد الحق ممثلا وملحنا"، بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية.

واستضاف الصالون الصحفي والناقد السينمائي أحمد سعد الدين، والناقد الموسيقي محمد سعد، كما يشارك بالصالون التخت الشرقي وصوليست الأوبرا الفنان محمد عبد الحميد، بصحبة أغنيات "ألفين صلاة على النبي"، و"في قلبي غرام"، و"سحب رمشه".

بقصر الأمير بشتاك دار الأوبرا صندوق التنمية الثقافية أغاني الزمن الجميل التنمية الثقافية

ترشيحاتنا

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية

مكافحة الإدمان يطلق معسكرا في قرى «حياة كريمة» والمناطق المطورة

إعلان الكشوف النهائية لمرشحي انتخابات نقابة المهندسين

مشرد نائم.. سيدة تعثر على رجل عار تماما في سيارتها

إصابة أول غزال بمتغير أوميكرون في الولايات المتحدة .. تفاصيل

برلمانيون يهاجمون وزير التعليم  ويحملونه مسئولية غياب التلاميذ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

أبو جبل يتلقى 3 عروض خليجية أحدها بـ100 مليون جنيه

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

اعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالتقديرات ..اعرف تقديرك |صور

تغييرات محتملة في الجهاز الفني لمنتخب مصر

ماتوا يوم الصباحية.. القصة الكاملة لاختناق زوجين بسبب الدفاية في الفيوم.. فيديو

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للاندية.. 3 طرق سهلة ومجربة

المغرب..والدة الطفل ريان تروي تفاصيل آخر مرة رأته فيها قبل سقوطه بالبئر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلي طاهر تغادر المستشفى بعد نجاح عملية جراحية في القدم

فوائد شرب الشاي بكثرة .. ومعدل تناوله يوميا

انطلاق فعاليات التدريب البحرى الدولى "IMX/CE22" بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر

الشيخ طه إسماعيل.. كيف فشلت محاولات الزمالك في ضمه وسر اعتزاله

فيديو

بعد ريان.. تفاصيل مأساة الطفل هيثم الليبي ضحية البئر.. فيديوجراف

هتموتي مني.. برلنتي عامر طليقة سعد الصغير تهاجم زوجته الأولى

فنانة شهيرة تنشر فيديوهات إباحية.. ما قصتها

3 أشخاص تناوبوا عليها.. بريطانية تروي تفاصيل تعرضها للاغتصاب داخل ميتا فيرس

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ