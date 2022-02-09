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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بالقانون.. إعفاء معاشات أعضاء نقابة الإعلاميين من الضرائب والرسوم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يستهدف قانون نقابة الإعلاميين ، العمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للإعلاميين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة والحفاظ على كرامة المهنة، والدفاع عن المشتغلين بها، ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.

كما يستهدف  ضمان حرية الإعلامى فى أداء رسالته وكفالة حقوقه، والعمل على حماية هذه الحقوق أثناء ممارسته لمهنته أو فى حالات الفصل أو المرض أو التعطل عن العمل أو العجز، علاوة على دعم التعاون بين أعضاء النقابة، وتقوية روح الزمالة ، والعمل على تسوية المنازعات التى تنشأ فيهما بينهم.

 

وحدد القانون ضوابط وآليات حصول أعضاء النقابة على المعاشات والإعانات، مع اعفائهم من كافة الضرائب والرسوم، حيث نصت المادة 64 من القانون على أنه :" لا يجوز الحجز أو التنازل عن المعاشات والإعانات التى تقررها النقابة لأعضائها أو المستحقين عنهم إلا فى الأحوال المُبينة فى القانون ، وتعفى هذه المعاشات والإعانات من كافة أنواع الضرائب والرسوم.

 

وفاة العضو

 

تحدد اللائحة الداخلية الإعانات والمنح التى تقرر فى حالة وفاة العضو كما تحدد فئات المستحقين للمعاش أو غيره من المستحقات.

 

ضوابط صرف المعاشات والإعانات


تصرف المعاشات والإعانات من صندوق المعاشات والإعانات وفقًا للميزانية السنوية للصندوق التى تعتمدها الجمعية العمومية طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية.
ويوقع النقيب مع أمين الصندوق على إذن الصرف وعند غياب النقيب يوقع مع أمين الصندوق الوكيل والذى يعينه مجلس الإدارة لهذا الغرض.

 

إعادة النظر فى قيمة المعاشات والإعانات


لمجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة صندوق المعاشات والإعانات أن يعيد النظر فى قيمة المعاشات والإعانات السابق تقريرها وفقًا لما تقتضيه حالة الصندوق وميزانية النقابة أو حالة الشخص المنتفع بالمعاش أو الإعانة.
وتعتمد الجمعية العمومية التغييرات التى يقرها المجلس فى هذا الشأن.

نقابة الاعلاميين المستحقين للمعاش المعاشات إعانات ميزانية

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