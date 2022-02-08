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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبرز المفاجآت .. غياب ليدي جاجا عن قوائم ترشيحات الأوسكار

ليدي جاجا في House
ليدي جاجا في House of Gucci

غابت الممثلة والمغنية الأمريكية ليدي جاجا عن قوائم ترشيحات الأوسكار هذا العام، رغم الاحتمالات القوية التي كانت تؤهلها لقيامها ببطولة فيلم House of Gucci.

ضمن قائمة أفضل ممثلة كل من كريستين ستيوارت  التي تنافس على جائزة الأوسكار مع قائمة كبيرة من نجمات هوليوود وهن "أوليفيا كولما، نيكول كيدمان، جيسيكا تشاستين وبينيلوبي كروز". 

توقع النقاد ترشح ليدي جاجا للأوسكار كأفضل ممثلة بعد إجادتها لتقديم شخصية باتريسيا ريجياني في فيلم House of Gucci.

تدور أحداث فيلم House Of Gucci حول قصة اغتيال حفيد مصمم الأزياء الشهير جوتشيو جوتشي، وتآمر زوجته الأولي لتدبير الحادث، وتلعب سلمى حايك دور صديقة ليدي جاجا، وأحداثه مقتبسة من كتاب طرح عام 2001 باسم The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness. 

فيلم House Of Gucci من إخراج ريدلي سكوت، ويضم في فريق تمثيله العملاق آل باتشينو، وجيريمي أيرونز، وطرح في السينمات نوفمبر الماضي.

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ترشيحات الأوسكار 

أعلنت كل من الممثلة الأمريكي تريسي إليس روس، والفنان ليزلي جوردن القوائم النهائية لترشيحات الأوسكار لعام 2022، على الهواء مباشرة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي. 

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم 27 مارس في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، الذي سيبث على الهواء مباشرة عبر شاشة ABC.

يشهد حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 94 المقبلة، عودة المضيف الرئيسي لأبرز حدث فني بعد غياب 4 سنوات، الذي لم يعلن عن اسمه حتى الآن. 

ليدي جاجا الأوسكار ترشيحات الأوسكار House Of Gucci كريستين ستيوارت

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