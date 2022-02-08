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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: صرف 40% من مقررات سلع شهر فبراير حتى الآن

التموين
التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نسب صرف مقررات السلع التموينية لشهر فبراير الحالي بلغ 40 %‏ حتى الآن.


وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال، إلى أنه يتم يوميًا ضخ ‏‏4000 آلاف طن سكر، و3000 آلاف طن زيت؛ مناصفة بين ‏العبوة حجم الـ "800 ملي"، والعبوة حجم الـ "1 لتر".

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وفيما يتعلق بالمكرونة والأرز؛ لفت كمال إلى أن نسب الضخ اليومي لهما تصل إلى ‏‏1000 طن أرز، و1000 طن مكرونة، مؤكدًا أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، يتابع دوريًا مع رئيسي ‏شركتي الجملة (العامة - المصرية) المخزون الاستراتيجي ‏بمخازن الشركتين.

 ووجه بالاستمرار في توفير ‏مخزون استراتيجي من السلع بكافة المخازن تحسبًا لسقوط الأمطار، كما وجه مديري المديريات بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية ‏على منافذ الصرف للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه ‏بالإضافة إلى إتاحة ووفرة السلع.


وشدد المصيلحي، على ضرورة متابعة ‏صرف السلع المقررة على بطاقة الدعم بالأسعار المعلن عنها، مشددًا على قيام صاحب المنفذ بوضع لافتة في مكان واضح أمام ‏المواطنين بأسعار السلع أيضًا.
 

التموين السلع التموينية وزير التموين الدعم التجارة الداخلية وزارة التموين

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