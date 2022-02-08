التموين: صرف 40% من مقررات سلع شهر فبراير حتى الآن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نسب صرف مقررات السلع التموينية لشهر فبراير الحالي بلغ 40 % حتى الآن.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال، إلى أنه يتم يوميًا ضخ 4000 آلاف طن سكر، و3000 آلاف طن زيت؛ مناصفة بين العبوة حجم الـ "800 ملي"، والعبوة حجم الـ "1 لتر".
وفيما يتعلق بالمكرونة والأرز؛ لفت كمال إلى أن نسب الضخ اليومي لهما تصل إلى 1000 طن أرز، و1000 طن مكرونة، مؤكدًا أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، يتابع دوريًا مع رئيسي شركتي الجملة (العامة - المصرية) المخزون الاستراتيجي بمخازن الشركتين.
ووجه بالاستمرار في توفير مخزون استراتيجي من السلع بكافة المخازن تحسبًا لسقوط الأمطار، كما وجه مديري المديريات بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية على منافذ الصرف للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه بالإضافة إلى إتاحة ووفرة السلع.
وشدد المصيلحي، على ضرورة متابعة صرف السلع المقررة على بطاقة الدعم بالأسعار المعلن عنها، مشددًا على قيام صاحب المنفذ بوضع لافتة في مكان واضح أمام المواطنين بأسعار السلع أيضًا.