التموين: صرف 40% من مقررات سلع شهر فبراير حتى الآن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نسب صرف مقررات السلع التموينية لشهر فبراير الحالي بلغ 40 %‏ حتى الآن.



وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال، إلى أنه يتم يوميًا ضخ ‏‏4000 آلاف طن سكر، و3000 آلاف طن زيت؛ مناصفة بين ‏العبوة حجم الـ "800 ملي"، والعبوة حجم الـ "1 لتر".



وفيما يتعلق بالمكرونة والأرز؛ لفت كمال إلى أن نسب الضخ اليومي لهما تصل إلى ‏‏1000 طن أرز، و1000 طن مكرونة، مؤكدًا أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، يتابع دوريًا مع رئيسي ‏شركتي الجملة (العامة - المصرية) المخزون الاستراتيجي ‏بمخازن الشركتين.

ووجه بالاستمرار في توفير ‏مخزون استراتيجي من السلع بكافة المخازن تحسبًا لسقوط الأمطار، كما وجه مديري المديريات بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية ‏على منافذ الصرف للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه ‏بالإضافة إلى إتاحة ووفرة السلع.



وشدد المصيلحي، على ضرورة متابعة ‏صرف السلع المقررة على بطاقة الدعم بالأسعار المعلن عنها، مشددًا على قيام صاحب المنفذ بوضع لافتة في مكان واضح أمام ‏المواطنين بأسعار السلع أيضًا.

