عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فساد كبير.. أمريكا ترفع السرية عن إدراج رئيس دولة علي القائمة السوداء

أمريكا
أمريكا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن رفعت السرية عن معلومات حول إدراج رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز في القائمة السوداء العام الماضي.

ووأوضح بلينكن، أنه تم منع هيرنانديز من دخول الولايات المتحدة بعد أن تلقت تقارير "موثوقة" بأنه "شارك في فساد كبير من خلال ارتكاب أو تسهيل أعمال الفساد وتهريب المخدرات، واستخدام عائدات الأنشطة غير المشروعة لتسهيل الحملات السياسية".

وورد اسم هيرنانديز في شهادة أمام القسم في دعوى جنائية فيدرالية أمريكية بشأن مزاعم تسلمه عائدات تهريب المخدرات، وهي جزء من تبرعات الحملة الانتخابية التي تلقاها.

ألمانيا تطلب من لبنان معلومات عن الأوضاع المالية لحاكم المصرف المركزي

مشاهد مروعة| رجل يقطع رأس زوجته ويتجول بها في الشارع.. فيديو

وعندما كان زعيمًا لهندوراس، أُضيف إلى قائمة الممثلين الفاسدين وغير الديمقراطيين في واشنطن. ومع استمرار هيرنانديز في منصبه، رفعت الولايات المتحدة السرية عن القرار.

وكان إدراج هيرنانديز في القائمة سيجعله "غير مؤهل للحصول على تأشيرات الدخول والدخول إلى الولايات المتحدة".

ونفي هيرنانديز هذه المزاعم، من خلال تسليط الضوء على إنجازاته في معالجة جرائم الشوارع والتصدي لمحاولات تجار المخدرات نقل المخدرات إلى الولايات المتحدة.

الولايات المتحدة أمريكا واشنطن وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن رئيس هندوراس هندوراس

موضوعات متعلقة

مشاهد مروعة| رجل يقطع رأس زوجته ويتجول بها في الشارع.. فيديو

تعرف على فعل غير لائق قام به ترامب عند مغادرته البيت الأبيض

بسبب حظر ارتداء الحجاب.. إغلاق المدارس في جنوب الهند بعد احتجاجات عنيفة

860 مليار دولار.. أمريكا تسجل أكبر عجز تجاري في تاريخها

بعد منع الفتيات من ارتداء الحجاب.. احتجاجات ومشاجرات عنيفة بالهند |فيديو

الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات غير مسبوقة ضد بولندا

بعد بولندا.. الجيش الأمريكي يصل إلي رومانيا لردع موسكو

مسئول إسرائيلي رفيع يزور الإمارات لحل أزمة أمن الرحلات الجوية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

كأس العالم للأندية.. جماهير الأهلي تدعم الفريق قبل انطلاق مباراة بالميراس

وزير التعليم يعلن ضوابط نتيجة الترم الأول وآليات امتحان الطلاب المتخلفين

10 نواب يطالبون بحجب الثقة عن وزير خارجية الكويت

إيحاءات جنسية.. روسيا تعلق علي إهانة بوتين لرئيس أوكرنيا

تقاعس وعنف وقتل.. تقارير دولية تكشف العنصرية داخل الجيش والشرطة بألمانيا.. والأمم المتحدة تتدخل

فساد كبير.. أمريكا ترفع السرية عن إدراج رئيس دولة علي القائمة السوداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

مشاهد مروعة| رجل يقطع رأس زوجته ويتجول بها في الشارع.. فيديو

مجاناً.. شاهد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

عاجل.. بسبب النادي الأهلي| إحاله المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل .. التفاصيل الكاملة

أبو جبل يتلقى 3 عروض خليجية أحدها بـ100 مليون جنيه

تفاصيل ومحاولات البث على التلفزيون المصري.. هل ينقل ماسبيرو مباراة الأهلي وبالميراس ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحر رامي لـ صدى البلد: أغلقت بطاقتي الضريبية نهائيا.. والعمر خلص ولست بحاجة لإثباث نفسي كممثلة

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

ليلي طاهر تغادر المستشفى بعد نجاح عملية جراحية في القدم

فوائد شرب الشاي بكثرة .. ومعدل تناوله يوميا

فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال محمد أبوجبل عن المنتخب وكيروش وحارس السنغال

بطلقتين.. محاولة كشف لغز مقتل عجوز وزوجته بالبدرشين

الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية: رياح وأتربة عالقة وفرصة لسقوط أمطار..تغطية خاصة

مفاجآت جديدة تتكشف.. الطفل ريان عانى نزيفًا 100 ساعة في قاع البئر "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

اﻟﻤﺰﻳﺪ