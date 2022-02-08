فساد كبير.. أمريكا ترفع السرية عن إدراج رئيس دولة علي القائمة السوداء

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن رفعت السرية عن معلومات حول إدراج رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز في القائمة السوداء العام الماضي.

ووأوضح بلينكن، أنه تم منع هيرنانديز من دخول الولايات المتحدة بعد أن تلقت تقارير "موثوقة" بأنه "شارك في فساد كبير من خلال ارتكاب أو تسهيل أعمال الفساد وتهريب المخدرات، واستخدام عائدات الأنشطة غير المشروعة لتسهيل الحملات السياسية".

وورد اسم هيرنانديز في شهادة أمام القسم في دعوى جنائية فيدرالية أمريكية بشأن مزاعم تسلمه عائدات تهريب المخدرات، وهي جزء من تبرعات الحملة الانتخابية التي تلقاها.

وعندما كان زعيمًا لهندوراس، أُضيف إلى قائمة الممثلين الفاسدين وغير الديمقراطيين في واشنطن. ومع استمرار هيرنانديز في منصبه، رفعت الولايات المتحدة السرية عن القرار.

وكان إدراج هيرنانديز في القائمة سيجعله "غير مؤهل للحصول على تأشيرات الدخول والدخول إلى الولايات المتحدة".

ونفي هيرنانديز هذه المزاعم، من خلال تسليط الضوء على إنجازاته في معالجة جرائم الشوارع والتصدي لمحاولات تجار المخدرات نقل المخدرات إلى الولايات المتحدة.