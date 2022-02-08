الحزن يسيطر على محمد صلاح في مران ليفربول.. وكلوب يتدخل| شاهد

على غير المعتاد، غابت ابتسامة النجم المصري محمد صلاح المعتادة في مران ليفربول، وذلك بعد 48 ساعة من خسارته نهائي كأس أمم إفريقيا رفقة منتخب مصر.

وانتظم محمد صلاح في مران ليفربول، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا.

وظهرت علامات الحزن على محمد صلاح خلال مران ليفربول، استعدادا لمواجهة ليستر سيتي، المقرر لها، بعد غدا الخميس، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي.

وعقد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول جلسة مع محمد صلاح على هامش مران الريدز لتهيئه نفسيا قبل مواجهة ليستر سيتي.

كان منتخب مصر خسر نهائي أمم إفريقيا، أمام السنغال بركلات الترجيح، أول أمس الأحد، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

كلوب يكشف موقف محمد صلاح من مواجهة ليستر سيتي:

في سياق متصل، كشف يورجن كلوب موقف محمد صلاح من خوض مباراة ليستر سيتي

وقال يورجن كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول:" لقد عاد مو الآن، لقد تحدثت معه بالفعل. إنه محبط للغاية بالطبع ، لكنه يتطلع إلى كل الأشياء القادمة هنا الآن.

أضاف:" تحدث مع صلاح وكان أول شيء أخبرني به مو " أنا مستعد للمشاركة مع الفريق".

تابع كلوب:"إنه لاعب متمرس، إنه وحش، من الواضح أنه سيكون لديه جلسة تعافي صغيرة اليوم وسنرى كيف يشعر غدًا قبل تحديد موقفه من المشاركة أمام ليستر سيتي".

أوضح كلوب:" محمد صلاح لديه فرصة للمشاركة أمام ليستر سيتي لكن ساديو ماني لن يتواجد معنا، إنه يحتفل الآن مع جماهير السنغال بالفوز ببطولة أمم إفريقيا، وعلينا احترام ذلك".

2

3

4

5