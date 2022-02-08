برلماني يكشف تفاصيل رفض قانون التعليم

رفض الدكتور محمد العماري، عضو مجلس النواب، تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، والذى يقضى بفرض عقوبات على ولى الأمر حال غياب الطفل عن المدرسة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على شاشة "ETC"، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك تسيب وتقصير وإهمال داخل عدد المدارس، مضيفا أن مشروع القانون يستهدف أولياء الأمور برفع الحد الأدنى لعقوبة الغرامة إلى 500 جنيه بدل من 10 جنيهات.



وأوضح العماري، أنه لابد من قيام وزارة التعليم بتحفيز الطلاب وإعادة تأهيل المعلم، بدلا من فرض عقوبات على أولياء الأمور الذين يحتاجون للرعاية".

