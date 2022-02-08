خبير يكشف دلالة ضخ الإمارات 10 مليار دولار للاستثمار في مصر

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، خبير اقتصادي، إن تصريح الرئيس التنفيذي لهيئة موانىء أبو ظبي بشأن ضخ الإمارات 10 مليار دولار للاستثمار في مصر، دليلا على أن العلاقات بين مصر والإمارات تشهد حالة من الزخم على مختلف المستويات.

وأشار "السيد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى اأ دولة الإمارات تعتبر أكبر دولة عربية تضخ استثمارات في مصر، وهذا يعود إلى أن مصر بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووجودها على خريطة الاستثمار العالمي، أصبحت جاذبة للاستثمارات.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد، خبير اقتصادي، أن الإمارات تستهدف أن يكون الجزء الأكبر من استثماراتها في مجال الموانىء، فضلا عن أن هناك تعاون بين البلدين في هذا القطاع، مثمنا التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.