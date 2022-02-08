ولي عهد أبوظبي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني ويبحث معه العلاقات الثنائية

استقبل ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو الملقب بـ "حميدتي".

ورحب محمد بن زايد، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر بحميدتي، متمنيا له زيارة موفقة إلى دولة الإمارات..فيما نقل الأخير ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وبحث محمد بن زايد وحميدتي، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك.

وأطلع نائب رئيس مجلس السيادة ابن زايد على آخر المستجدات في الساحة السودانية.

كما جدد حميدتي إدانة بلاده واستنكارها للهجوم الإرهابي الحوثي الذي تعرضت له دولة الإمارات مؤخرا والذي يتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية، مؤكداً تضامن السودان ووقوفها إلى جانب الإمارات في مواجهة كل ما يهدد سيادتها وأمنها واستقرارها.

من جانبه أكد ولي عهد أبوظبي، التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم السودان الشقيق لتحقيق تطلعات شعبه إلى السلام والاستقرار والتنمية والازدهار.

كما أعرب محمد بن زايد عن شكره وتقديره لموقف السودان وتضامنه مع دولة الإمارات تجاه الهجوم الإرهابي الحوثي الذي تعرضت له متمنيا لهذا البلد وشعبه الشقيق الاستقرار والأمان والمضي نحو طرق التنمية الازدهار وتحقيق كل ما يطمح إليه الشعب السوداني.

