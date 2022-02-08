عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي عهد أبوظبي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني ويبحث معه العلاقات الثنائية

محمد بن زايد ومحمد
محمد بن زايد ومحمد حمدان دقلو

استقبل ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو الملقب بـ "حميدتي".

ورحب محمد بن زايد، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر بحميدتي، متمنيا له زيارة موفقة إلى دولة الإمارات..فيما نقل الأخير ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وبحث محمد بن زايد وحميدتي، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين  في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك.

وأطلع نائب رئيس مجلس السيادة ابن زايد على آخر المستجدات في الساحة السودانية.

كما جدد حميدتي إدانة بلاده واستنكارها للهجوم الإرهابي الحوثي الذي تعرضت له دولة الإمارات مؤخرا والذي يتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية، مؤكداً تضامن السودان ووقوفها إلى جانب الإمارات في مواجهة كل ما يهدد سيادتها وأمنها واستقرارها.

من جانبه أكد ولي عهد أبوظبي، التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم السودان الشقيق لتحقيق تطلعات شعبه إلى السلام والاستقرار والتنمية والازدهار.

كما أعرب محمد بن زايد عن شكره وتقديره لموقف السودان وتضامنه مع دولة الإمارات تجاه الهجوم الإرهابي الحوثي الذي تعرضت له متمنيا لهذا البلد وشعبه الشقيق الاستقرار والأمان والمضي نحو طرق التنمية الازدهار وتحقيق كل ما يطمح إليه الشعب السوداني.
 

السودان يتطلع إلى دور فاعل من منظمة إيجاد لتسريع العملية السلمية

الإقامة الذهبية في الإمارات.. ماذا تفعل لتحصل عليها؟

مجلس السيادة السوداني حميدتي محمد بن زايد السودان الامارات

ترشيحاتنا

بعد حادث قطار طنطا.. السكك الحديدية توجه رسالة عاجلة لقائدي المركبات

تصاعد التوترات في أوكرانيا.. الدنمارك تعزز الاستعداد القتالي لدعم الناتو

مقتل 30 إرهابياً على الأقل في عملية مشتركة بين فرنسا ومالي

هل يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة أو العكس؟ فتوى البحوث الإسلامية ترد

وزير العدل: على أصحاب العقود العرفية التوجه لنقابة المحامين لدفع 1% رسم التصديق

ما يرفض الغرب الاعتراف به| بالدليل والبرهان «لا سجناء رأي في مصر».. و السيسي أحرجهم بهذه الطريقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلافات بسيطة..زوجة أبو جبل الجزائرية تكشف حقيقة انفصالهم

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس.. رابط

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

مشاهد مروعة| رجل يقطع رأس زوجته ويتجول بها في الشارع.. فيديو

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية يومي الأربعاء و الخميس .. فيديو

أبو جبل يتلقى 3 عروض خليجية أحدها بـ100 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحر رامي لـ صدى البلد: أغلقت بطاقتي الضريبية نهائيا.. والعمر خلص ولست بحاجة لإثباث نفسي كممثلة

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

ليلي طاهر تغادر المستشفى بعد نجاح عملية جراحية في القدم

فوائد شرب الشاي بكثرة .. ومعدل تناوله يوميا

فيديو

تكرار مأساة ريان| فاجعة جديدة تهز المغرب.. طفل يفقد حياته

فيديو .. ماذا قال جار المتهمين في قضية شقة الزمالك

فيديو جراف.. ماذا قال محمد أبوجبل عن المنتخب وكيروش وحارس السنغال

بطلقتين.. محاولة كشف لغز مقتل عجوز وزوجته بالبدرشين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

اﻟﻤﺰﻳﺪ