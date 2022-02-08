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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد ومدير الأمن يُكرمان أسر شهداء معركة الواحات

بالشباب نقدر فى بورسعيد
بالشباب نقدر فى بورسعيد تكرم أسر شهداء معركة الواحات

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أمهات وزوجات أسر شهداء معركة الواحات، وذلك خلال إحتفالية أقيمت بالتزامن مع احتفالات عيد الشرطة 70، والتي نظمتها مبادرة بالشباب نقدر بالتعاون مع محافظة بورسعيد وذلك بحضور اللواء حسني عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد.

بالشباب نقدر فى بورسعيد تكرم أسر شهداء معركة الواحات

وقدم محافظ بورسعيد دروع للأسر تُخلد ذكري شهداء معركة الواحات، وذلك لتخليد ذكري البطولة التي قدموها ضد الإرهاب، حفاظًا علي عزة وكرامة هذا البلد. 
- أسماء شهداء الشرطة 

بالشباب نقدر فى بورسعيد تكرم أسر شهداء معركة الواحات


كرم محافظ بورسعيد، اسم الشهيد البطل اللواء إمتياز كامل قائد ملحمة الواحات، والشهيد البطل العقيد أحمد فايز بطل ملحمة الواحات، والشهيد البطل العقيد أحمد جاد بطل ملحمة الواحات
، والشهيد البطل الرائد أحمد زيدان بطل الواحات
، والشهيد البطل الرائد إسلام مشهور بطل الواحات 
، والشهيد البطل المقدم فادى سيف، والشهيد البطل ملازم اول مصطفى جاويش، والشهيد البطل ملازم اول عمرو الغضبان، والشهيد البطل ملازم أول عبد الله الحمامى، والشهيد البطل مجند كريم العايق
، والشهيد البطل مجند السيد عبد العال. 

بالشباب نقدر فى بورسعيد تكرم أسر شهداء معركة الواحات


وأبدي أهالي الشهداء سعادتهم بحفاوة الإستقبال، مؤكدين علي فخرهم بما قدمه أبنائهم من بطولات من أجل أن بظل هذا الوطن أمنًا مستقرًا، ووجهوا رسائل للشباب بأن يحافظوا علي ما حققه أبنائهم، وأن يستكملوا مشوار بناء الوطن. 

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بالشباب نقدر فى بورسعيد تكرم أسر شهداء معركة الواحات

 
شهدت الإحتفالية عروض فنية إستعراضية لفرقة عمرو عجمي  تتحدث عن تقدير أبناء الشعب لرجال الشرطة، وحرصهم علي تخليد ذكري الشهداء الأبرار الذين ضحوا بارواحهم فداءاً لهذا الوطن، وذلك وسط سعادة من الحضور وتصفيق للحاضرين من رجال الشرطة.

بالشباب نقدر فى بورسعيد تكرم أسر شهداء معركة الواحات
بالشباب نقدر فى بورسعيد تكرم أسر شهداء معركة الواحات
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