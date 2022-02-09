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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق سليمان:أبوجبل ظُلم بعدم حصوله على أفضل حارس مرمى في أمم أفريقيا

صدى البلد

قال طارق سليمان، مدرب حراس المرمى السابق بالأهلي ومنتخب مصر، إن محمد أبوجبل، حارس مرمى الفراعنة، ظُلم بعدم اختياره أفضل حارس مرمى في بطولة الأمم الأفريقية.

وأضاف طارق سليمان أن محمد أبوجبل كان يستحق الحصول على أفضل حارس مرمى في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة لما قدمه من مستويات فنية مميزة.

وتابع: “إذا ما كان معيار الاتحاد الأفريقي هو عدم مشاركة محمد أبو جبل في دور المجموعات، فأيضا غاب إدوارد ميندي، حارس منتخب السنغال، عن أول مباراتين لمنتخب بلاده بسبب إصابته بفيروس كورونا”.

وأكد أن ما قدمه أبو جبل من مستوى فني أفضل مما قدمه ميندي مع منتخب السنغال، إلا أن الأخير حصل على لقب أفضل حارس في البطولة لعوامل تسويقية وليست فنية.

واختتم طارق سليمان تصريحاته مؤكدا نجاح محمد أبوجبل في قيادة الفراعنة لنهائي بطولة الأمم بفضل تصدياته لركلات الترجيح وقدرته على حماية عرين منتخب مصر في المباريات التي شارك بها.

الاتحاد الافريقي أمم أفريقيا منتخب مصر محمد أبو جبل طارق سليمان محمد أبوجبل بطولة الأمم الإفريقية

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