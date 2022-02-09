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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيرين شمس مديرا تنفيذيا لنادى الجزيرة

صدى البلد

قرر مجلس إدارة نادي الجزيرة برئاسة شريف سيف النصر، تعيين اللواء شيرين شمس مديرا تنفيذيا للنادى.

ويعد اللواء شرين شمس من أبرز الأسماء التى شغلت هذا المنصب على مدار سنوات طويلة فى العديد من الأندية الكبرى عقب خروجه على المعاش من وزارة الداخلية.

وتولى شريف شمس منصب المدير التنفيذى للنادى الأهلى، ثم بنادى الصيد، قبل أن يتقدم باستقالته لأسباب خاصة.

وعقدت الجمعية العمومية بنادي الجزيرة فى نوفمبر الماضى لاختيار مجلس إدارة النادي، وأيضًا عملية التصويت على ميزانية النادي.

وحصل المهندس محمد شريف الهام عبد العزيز سيف النصر على 7238 صوتًا، فيما حصل محمد إيهاب محمد يوسف لهيطة، وشهرته «إيهاب لهيطة»، على 7193 صوتًا على مقعد نائب الرئيس.

وعلى منصب أمين الصندوق، نجح أحمد محب محمود المهيلمي وشهرته «أحمد المهيلمي»، والذي حصل على 6393 صوتًا.

نادى الجزيرة شريف سيف النصر شرين شمس شريف شمس

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