رويترز: مبعوث رئاسي من السودان يزور إسرائيل لتعزيز العلاقات وبحث التعاون العسكري

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر مطلع، إن مبعوثا سودانيا زار إسرائيل هذا الأسبوع من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال المصدر المطلع على الزيارة، إن المبعوث الرئاسي وصل إلى إسرائيل في بداية الأسبوع.

فيما لم يصدر أي تأكيد رسمي من المتحدثين باسم الحكومتين الإسرائيلية والسودانية بشأن الزيارة.

وذكرت شبكة "العربية" نقلا عن مصدر سوداني بأن قيادات رفيعة من الجيش والاستخبارات زارت إسرائيل هذا الأسبوع، لبحث تعزيز التعاون العسكري.

وتأتي هذه الزيارة عقب إعلان السودان وإسرائيل في 2020 أنهما سيعملان على تطبيع العلاقات.