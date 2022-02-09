رواد 2030 يعلن إطلاق الدورة الثانية من المسابقة الطلابية الإقليمية الافتراضية لريادة الأعمال

أعلن مشروع رواد ٢٠٣٠ التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إطلاق الدورة الثانية من المسابقة الطلابية الإقليمية الافتراضية لريادة الأعمال في الشرق الأوسط (REC)، بالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرانكفونية (AUf).

وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الدولة على دعم وتشجيع ريادة الاعمال، وتمويل المشروعات الصغيرة ذات الأفكار الإبداعية والابتكارية، مؤكدة أن ريادة الأعمال تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي، وتسريع الابتكار، وتحفيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل لائقة.

وأشار إلى تبني الدولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عِدَّة جهود أبرزها إطلاق مشروع "روّاد 2030"، والذي يهدف إلى تمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة بهم، والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، متابعه أن المشروع يُساهم في توفير مجموعة من الخدمات من منح تعليمية وماجستير لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق وعلى نطاقٍ أوسع، بالإضافة إلى دعم وتأسيس حاضنات الأعمال للشركات الناشئة التي تُقدِّم أفكاراً جديدة في سوق العمل.

من جانبها ، أوضحت د.غادة خليل مدير مشروع رواد ٢٠٣٠، المسابقة تعطي رواد الأعمال فرصة لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لإطلاق مشروعاتهم الناشئة، موضحة أن تلك المشروعات يتم تقييمها من قِبل لجنة تحكيم تضم العديد من الخبراء في مصر والشرق الأوسط، والتي ترأسها مديرة مشروع رواد ٢٠٣٠، حيث تم اختيارها رئيسًا للجنة التحكيم بالمسابقة، تأكيدًا للدور الفعال الذي يلعبه المشروع في دعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر وإعطاء فرص حقيقية لرواد الأعمال الشباب لتأسيس مشروعاتهم الناشئة.

وتابعت خليل، أن المسابقة تأتي في إطار مشروع CIPIEE "المسارات والادماج الوظيفي وريادة الأعمال في مصر"، والذي أطلقته الوكالة الجامعية الفرنكوفونية بهدف تطوير الأنشطة لصالح إضفاء الطابع المهني على التدريب الجامعي وريادة الأعمال الطلابية.

وتابعت خليل، أن إجمالي جوائز المسابقة تصل إلى ١٠٠ ألف دولار بالاضافة إلى فرص احتضان ودعم للشركات الناشئة حسب احتياجات كل منها، متابعه أن المسابقة تنقسم إلى أربع مراحل تتضمن مرحلة التقديم وفيها يقوم المتقدم بملأ استمارة التقديم والرد على الأسئلة الخاصة بفكرة المشروع والتي كانت في الفترة من 28 يناير إلى 4 فبراير 2022 ، ويليها مرحلة التقييم الأولي من 5 وحتى 11 فبراير 2022، ، فضلًا عن مرحلة تقديم النسخة النهائية من فكرة المشروع بعد التعديل، على أن يتم التقييم النهائي للمشروعات يوم 25 مارس 2022، إلى جانب مرحلة التقييم واختيار أفضل 10 أفكار مشروعات ناشئة، متابعة أن المسابقة النهائية يتم تنفيذها بين الثلاث فرق المؤهلة من 27 إلى 29 مارس 2022.

ويُشار إلى أن شروط التقديم للمسابقة تتضمن أن يكون الطالب المتقدم للمسابقة مسجل بإحدى الكليات والتي تأتي جامعة AUFكإحدى أعضائها أو مشاركة بها، بالإضافة إلى أن تكون لدى الطالب المتقدم فكرة تخدم وتحل المشكلات المجتمعية أو الاقتصادية لديه، فضلًا عن أن يكون المتقدم ضمن فريق من 3 إلى 5 أشخاص، بالإضافة إلى أن تكون فكرة مشروعاتهم غير مطبقة أو منفذة كشركة ناشئة، على أن يشارك كل فريق بفكرة واحدة فقط.

وتضمنت الشروط ، كذلك أنه على الفريق المشارك ألا يكون قدم فكرته في أي مسابقة أخرى محلية أو إقليمية أو دولية، وعلى كل فريق أن يقدم عرض تقديمي خلال 3 دقائق أمام لجنة من الخبراء والمحكمين، كما يمكن لحاملي الماجستير والدكتوراه التقديم في المسابقة، وأن يكون معظم أعضاء الفريق من الطلاب الجامعيين والطلاب الأعضاء في الجامعات التابعة لوكالة الجامعية الفرانكفونية AUF، إلى جانب أنه تكون الأفكار المقدمة في المسابقة تخدم أحد الأهداف من أهداف التنمية المستدامة ال ١٧ وتقدم حلول للمشكلات المجتمعية والاقتصادية والبيئية والطبية والتحديات المختلفة.

كما سيتم توفير التدريب والأدوات والموارد المختلفة من خلال المسابقة، لدعم رواد الأعمال للبدء في مشروعاتهم مع توفير الدعم العملي لكافة المراحل الخاصة بأفكار الشركات الناشئة، ويمكن للطلاب التقديم للمسابقة من خلال الرابط التالي http://recompetition.cipiee.org/

جدير بالذكر أن المسابقة تأتي بالشراكة مع جامعة سنجور ومجموعة IBDL،والجامعة الفرنسية في مصر، بالإضافة إلى جامعة الإسكندرية، فضلًا عن غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، إلى جانب جامعة فاروس بالاسكندريةPUA، وحاضنة الأعمال FEPS.

وأكد العرض على السمعة الطيبة التي تتمتع بها المجموعة المالية هرميس في الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى قوة فريق الإجارة والمستوى العالي للحوكمة المتبع.