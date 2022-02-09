بنهاية تعاملات الأربعاء.. البورصة تربح 5.3 مليار جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، على تباين أداء مؤشراتها وسط تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 753.072 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 11596 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 2045 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 13851 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4580 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2147 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 3182 نقطة.