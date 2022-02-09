أبو العينين يوافق على مشروع قانون المجلس الصحي المصري.. ويوجه 5 تساؤلات هامة لوزير التعليم العالي

وكيل مجلس النواب يسأل وزير التعليم العالي:

• هل سيكون للمجلس الصحي دور في الاشراف على جودة التعليم لخريجي الطب قبل التخرج ؟

• تبعية تسجيل الاطباء الممارسين والتراخيص.. هل سيكون لوزارة الصحة أم للمجلس الصحي الجديد ؟

• في حال وجود شكوي ضد الطبيب هل سيتم توجيها لنقابة الأطباء أم للمجلس الطبي أم وزارة الصحة ؟

• ما الفرق بين الاختصاصات الخاصة بكل من وزارة الصحة والمجلس الجديد.. وما وضع الشهادات الأكاديمية ؟

• ما العلاقة بين المجلس والنقابة فيما يخص الاختصاصات لكل منهما بمشروع القانون ؟



أعلن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، موافقته مبدئيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، موجها التحية إلى الحكومة على مشروع القانون.

ووجه أبو العينين خلال كلمته التي ألقاها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، عدة تساؤلات إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بشأن مشروع القانون، مطالبا بتوضيح هل سيكون للمجلس الصحي دور في الاشراف على جودة التعليم لخريجي الطب قبل التخرج، ووجه تساؤلًا حول تبعية السجل الذي يسجل فيه الاطباء الممارسين والتراخيص هل سيكون لوزارة الصحة أم للمجلس الصحي الجديد؟.

وتابع أبو العينين: "في حال وجود شكوي ضد الطبيب هل سيتم توجيها لنقابة الأطباء أم للمجلس الطبي الجديد ام لوزارة الصحة ؟

وسأل وكيل مجلس النواب عن الفرق بين الاختصاصات الخاصة بكل من وزارة الصحة و المجلس الجديد، وطالب بتوضيح الوضع فيما يتعلق بوضع الشهادات الاكاديمية.

كما طالب بضرورة توضيح العلاقة بين المجلس والنقابة فيما يخص الاختصاصات لكل منهما بمشروع القانون، إلى جانب موقف الشهادات الاكاديمية اللي ستصدر من الجامعات والتدخل في إعداد الطلبة الجدد، داعيًا الحكومة إلى إيضاح منظومة السياسيات التي ستسيطر على العمل ككل.

273248330_642203870333241_2818134825314861187_n

273535287_1084704482295572_2631403132057233452_n