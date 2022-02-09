3 مليارات جنيه ديون القطاع السياحى.. الكهرباء: عدم فصل التيار عن أية منشأة

قال المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن نتيجة خطة جدولة مديونية القطاع السياحى للكهرباء بمدينتى الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وشرم الشيخ بجنوب سيناء، نجحت في تقليل المديونية إلى 3.2 مليار جنيه، نتيجة انتظام المنشآت السياحة فى سداد أقساط المديونية خاصة فى مدينتى شرم الشيخ والغردقة.

وأوضح السيد فى تصريحات صحفية ، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلف شركة القناة بجدولة مديونيات القطاع السياحى وعدم فصل التيار عن أية منشأة ووضع نظام سداد مناسب.



وأشار السيد إلى أن مديونية المنشآت السياحية فى جنوب سيناء كانت مديونياتها 5 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية وبدراسة حالة كل منشأة تم وضع النظام المناسب لها فى السداد وتمت جدولة المديونية لبعض المنشآت حتى 48 شهرا.



ولفت رئيس الشركة إلى ضرورة مساعدة المنشآت السياحية فى الفترة الحالية فى ظل أزمة كورونا، وحتى تعود أوضاعها فى نسب التشغيل إلى سابق عهدها، لافتا إلى قيام الكهرباء خلال السنوات الماضية بتأجيل سداد المديونيات حتى تعود حركة السياحة وتم جدولة المديونيات على 24 شهرا دون فوائد طبقا لقرار مجلس الوزراء.

كما صرح الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن وزارة الكهرباء تقدم كل الدعم للقطاع السياحي لحين عودته لسابق عهده، مؤكدا على تعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بتقديم كافة التسهيلات فى سداد مستحقات الكهرباء من المنشآت السياحية ، لافتا إلى وجود عدة أنظمة للسداد سواء على 36 شهر أو 48 شهر بدون فوائد، كما أن من يقوم بسداد كامل المبلغ يتم تقديم تسهيلات له بخصم 15% من إجمالي المديونية.