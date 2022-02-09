الضرائب العقارية: إخطارات القيمة الإيجارية تصل للممولين الشهر المقبل

كشف ناجي السرجاني مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، تفاصيل حصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية لتحديد قيمة الضريبة العقارية.

وقال ناجي السرجاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" تم الانتهاء من حصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات وفقا لـ الحصر الخمسي الذي يحدث كل 5 سنوات".

وأضاف ناجي السرجاني:" يتم إخطار الممولين بالقيمة الإيجارية للعقارات"، مضيفا:" أي مواطن له الحق في الطعن على تقديرات مصلحة الضرائب العقارية في مدة تقدر بـ 60 يوما من موعد أخطاره ".

وتابع ناجي السرجاني:" القيمة الإيجارية يتحدد بناء عليها قيمة الضرائب العقارية، ويقوم الممول دفع الضريبة ثابتة لمدة 5 سنوات وفقا للحصر الخمسي".

وأكمل ناجي السرجاني:" مصلحة الضرائب العقارية دقيقة في احتساب القيمة الإيجارية للعقارات، والاخطارات تصل للمسؤولين خلال الشهر المقبل ".