جمال ياقوت: 4 مواد تم إلغاؤها من قانون الشهر العقاري

قال جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن هناك بعض المواد تم إلغاؤها من قانون الشهر العقاري وهى 4 مواد.

وأضاف رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المادة الأولى التى تم محوها كانت بشأن مدة الطلب كانت عام و بعد ذلك يتم مد عام آخر، ومن الممكن أن تصل لـ 7 سنوات، ولذلك تم محوها.

وأشار إلى أن أى مواطن كان يتقدم بـ طلب للشهر العقاري يتم استقباله حتى ولو كان هذ الشخص غير مالك، و فالقانون الجديد جعل مدة الطلب من سنوات لـ 30 أو 37 يومًا.

ولفت إلى أن الشخص عندما يقدم الأوراق المطلوبة سيحصل على التسجيل فى 30 يوم وفى حالة تظلم يكون فى 37 يومًا.

وكشف أن الأوراق المطلوبة لنقل الملكية حيازة هادئة لمدة 5 سنوات، و عقد ابتدائي، مع أى مستند مياه أو كهرباء أو غاز، ويكون هناك سكن هادئ، و الشهر العقاري يشكل لجنة و يتم تحرير محضر ويتم نقل الملكية.

وأكد أن الحالة الجديدة تشمل أن تكون الحيازة هادئة مستقرة لمدة 5 سنوات بدلا من 15 عامًا.

وكشف رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن تعديلات قانون الشهر العقاري تحتوي على تسهيلات غير مسبوقة للمواطن، أن الشهر العقاري أصبح جهة تسجيل فقط دون التعرض لتحمل الضريبة، مشيرا إلى أنه بموجب التعديلات المقترحة سيتم نقل الملكية نقلا صحيحا وسليما خلال 37 يوما.

وتابع جمال ياقوت، أن مجمل التعديلات التى تمت على قانون الشهر العقاري، تكون من أجل التسهيل على المواطنين، أن وزارة العدل لجأت إلى تبسيط الإجراءات ومن بينها عدم اشتراط الملكية المسلسلة ويتم الأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات وبدون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة.