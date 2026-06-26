32 مليون جنيه أجهزة وتجديدات.. حصاد مستشفى الدعاة خلال عام

واصلت مستشفى الدعاة تنفيذ خطة متكاملة لتطوير خدماتها الطبية والتشخيصية والعلاجية، محققةً خلال الفترة من ١ يوليو ٢٠٢٥م حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٦م نقلةً نوعيةً في البنية التحتية والتجهيزات الطبية؛ بما أسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للعاملين بوزارة الأوقاف وأسرهم والمترددين على المستشفى.

إنجازات مستشفى الدعاة

وتضمنت الإنجازات تشغيل وحدة رعاية السكتة الدماغية لحالات الجلطات المخية ونزيف المخ بطاقة استيعابية بلغت ٧ أسرّة، وتطوير وحدة الأسنان وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، وإضافة جهاز منظار ERCP المتخصص، وتحديث قسم الطوارئ، وتطوير المعامل وقسم العمليات، وتشغيل جهاز أشعة مقطعية حديث، فضلًا عن إجراء أكثر من ١٥٤ تدخلًا جراحيًا ضمن المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

وشملت أعمال التطوير تحديث وحدة الأسنان من خلال شراء وتركيب كراسٍ جديدة وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، إلى جانب توفير جهاز أشعة حديث، بتكلفة بلغت نحو مليون و٢٨٤ ألف جنيه؛ بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات علاجية وتشخيصية متكاملة للمرضى.

كما جرى تطوير وحدة المناظير بإضافة منظار ERCP الحديث للقنوات المرارية، إلى جانب جهاز غلق الأوعية الدموية؛ دعمًا لقدرات المستشفى التشخيصية والعلاجية في هذا التخصص الدقيق.

وشهد قسم الطوارئ تطويرًا شاملًا، شمل تحديث الممر المؤدي إليه وتجهيزه باللافتات الإرشادية والمرافق اللازمة؛ ليصبح مؤهلًا لاستقبال مختلف الحالات الطارئة والحوادث والحالات الحرجة على مدار ٢٤ ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، كما جرى تحديث وإضافة اللوحات الإرشادية بالأقسام والوحدات المختلفة وفقًا للمعايير المعتمدة.

وفي مجال الخدمات التشخيصية، جرى تطوير وتجديد البنية الأساسية لمعامل المستشفى بتكلفة بلغت نحو مليون و٥٠٠ ألف جنيه، مع إضافة العديد من الأجهزة الحديثة لإجراء مختلف أنواع التحاليل الطبية المتخصصة، ومنها جهاز البكمان، وجهاز عدّ الدم، وجهاز تحليل الفيروسات.

كما تم تطوير قسم العمليات من خلال توريد وتركيب وتشغيل ٣ ترابيزات عمليات جديدة بتكلفة بلغت نحو ٤ ملايين و٣٧٣ ألف جنيه، بالإضافة إلى تزويده بميكروسكوبات جراحية متخصصة لجراحات المخ والأعصاب والأنف والأذن والرمد؛ بما يعزز قدرة المستشفى على إجراء التدخلات الجراحية وفق أحدث المعايير الطبية.

وشهدت المستشفى دعم قسم الأشعة بشراء وتشغيل أحدث جهاز أشعة مقطعية بقدرة 128 SLAIC، بتكلفة بلغت نحو ٢٦ مليونًا و١٠٠ ألف جنيه، بما يتيح إجراء مختلف الفحوصات التشخيصية الدقيقة والمتخصصة، ومنها الأشعة المقطعية على شرايين القلب والمخ، وأشعة البانوراما للأسنان، وأخذ العينات.

كما جرى رفع كفاءة عيادة الأنف والأذن والحنجرة بإضافة وحدة تشخيص وفحص بالمناظير، وتوفير كرسي كهربائي حديث للمرضى وفقًا لأعلى المعايير الطبية والكود المصري.

وفي إطار رفع كفاءة الأداء المؤسسي، واصلت المستشفى استكمال منظومة التطوير الإداري وتحسين بيئة العمل، كما يجري حاليًا تطوير قسم التعقيم المركزي؛ بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية، والتوسع في توفير مستلزمات السلامة والأمان داخل المستشفى.

وعلى صعيد المبادرات الصحية، استمرت المستشفى في التعاون مع وزارة الصحة والسكان ضمن المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، حيث أُجريت أكثر من ١٥٤ عملية وتدخلًا جراحيًا للمرضى خلال الفترة المشار إليها، كما واصلت تقديم الخدمات العلاجية للمرضى غير القادرين على نفقة الدولة، والتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي في تقديم خدمات الغسيل الكلوي.

وتعكس هذه الإنجازات الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الأوقاف للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بمستشفى الدعاة، وتوفير رعاية طبية متكاملة تواكب أحدث المعايير الطبية والمهنية والتقنية؛ بما يحقق أفضل مستويات الرعاية الصحية للمستفيدين من خدمات المستشفى.