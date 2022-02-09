الملك سلمان والرئيس الأمريكي يناقشان هاتفيا هجمات الحوثيين ضد أهداف مدنية بالسعودية

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمناقشة التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان البيت الأبيض.

وقال بيان البيت الأبيض إن من بين القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تناولها الاتصال بين بايدن والملك سلمان، الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن "التزام الولايات المتحدة بدعم المملكة العربية السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها من هذه الهجمات والدعم الكامل للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن".

وأشار بايدن "إلى التزامه بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي على نحو ما، وأطلع الملك على المحادثات المتعددة الأطراف الجارية لإعادة فرض القيود على البرنامج النووي الإيراني".

وتابع البيان:"ناقش الزعيمان المسائل المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا واتفقا على أن يظل فريقاهما منسقين بشكل وثيق خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. كما أكد الزعيمان التزام الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية".