رسالة قاسية من الرئيس التونسي للدول الأجنبية

نحن دولة ذات سيادة..

وجه الرئيس التونسي قيس سعيّد نداء لعدد من الدول الأجنبية إلى الإنتباه من مواقفها في علاقتها بتونس، مشدّدا على أنّ تونس دولة ذات سيادة حتى وإن "لم تكن تملك صواريخ عابرة للقارات".

جاء ذلك تعليقا على بيان صادر عن سفراء بلدان مجموعة السبع المعتمدين بتونس عبّروا فيه عن بالغ قلقهم من قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء.



وصدرت تصريحات سعيّد خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي غداة لقاء جمعه بسفراء "مجموعة السبع" المعتمدين بتونس، إضافة إلى ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعد إصدار سفراء هذه الدول بيانا مشتركا بشأن حلّ المجلس الأعلى للقضاء عبّروا فيه عن ''قلق بالغ'' بهذا الخصوص.



وإنتقد سعيّد تدخّل هذه البلدان وعدد من المنظّمات في الشؤون الداخلية لتونس، مشيرا إلى أنّ هذه الدول ماتزال تضع نفسها في مكان الأستاذ الذي يلقّن دروسا لتلاميذه.

وتابع: ''مازالوا يعتبروننا شعوبا همجية..نحن شعب يعرف ماذا يريد وينشد العدالة".



وأضاف قوله: "نتحاور مع الجميع ونقدر مواقف الجميع فلينتبهو إلى مواقفهم"



وشدّد على أنّ تونس دولة ذات سيادة وتسعى إلى إرساء مجتمع القانون وأنّها ليست بحال من الأحوال ضيعة، وفق تصريحه.