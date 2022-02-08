عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. أول تعليق من جمعية القضاة التونسيين على قرار قيس سعيد

قيس سعيد
قيس سعيد

دعت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء، تعليق العمل في المحاكم يومي الأربعاء والخميس المقبلين، احتجاجا على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأحد الماضي ، قد أصدر قرارا بحل المجلس الأعلى للقضاء في البلاد والذي يشرف على استقلال القضاة، متهمًا عددًا من القضاة بالفساد والتلاعب.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها الرئيس التونسي خلال زيارته لوزارة الداخلية، حيث نشرت الرئاسة التونسية مقطع فيديو للكلمة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

وقال الرئيس التونسي في كلمته: "أطالب بحل مجلس القضاء الأعلى لأن قضية الشهيد شكري بلعيد بقيت على رفوف المحاكم لسنوات عديدة وتلاعب بها عدد من القضاة الذين لا مكان لهم في قصور العدل لأنهم مشتبه بهم".

ويشار على أن قرار الرئيس التونسي يأتي في الذكرى التاسعة لاغتيال زعيم المعارضة العلمانية التونسية شكري بلعيد، ومن المتوقع خروج احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، الأحد. 

ماضون نحو الانفراج.. الوضع الوبائي في تونس يتحسن

تونس.. الشرطة تغلق مقر المجلس الأعلى للقضاء وتمنع دخول أعضائه

تونس الرئيس التونسي قرار رئيس الجمهورية القضاة مجلس القضاء الاعلى جمعية القضاة

موضوعات متعلقة

تونس.. الشرطة تغلق مقر المجلس الأعلى للقضاء وتمنع دخول أعضائه

بينهم 16 طفلا.. حرس حدود تونس ينقذ 163 مهاجرا من الغرق

ترشيحاتنا

مفاجآت جديدة تتكشف.. الطفل ريان عانى نزيفًا 100 ساعة في قاع البئر "فيديو"

جبالي طالب بحذفها.. الحكومة تعترض علي وصف النواب لوزير التعليم "بينام بالليل ويصحي يهلوس"

أبرزها غرفة سرية.. عائلة تجد أشياء مخيفة في منزلها الجديد| صور

مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون الشهر العقاري

تقارير الغرب ضجيج بلا طحين.. المبادرات الصحية شاهدة على احترام الدولة لأبنائها

وزير التنمية المحلية: الوزارة مهتمة باستمرار التعاون والدعم الفني مع منظمات الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

أبو جبل يتلقى 3 عروض خليجية أحدها بـ100 مليون جنيه

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لترتيبات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

اعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالتقديرات ..اعرف تقديرك |صور

تغييرات محتملة في الجهاز الفني لمنتخب مصر

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للاندية.. 3 طرق سهلة ومجربة

ماتوا يوم الصباحية.. القصة الكاملة لاختناق زوجين بسبب الدفاية في الفيوم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلي طاهر تغادر المستشفى بعد نجاح عملية جراحية في القدم

فوائد شرب الشاي بكثرة .. ومعدل تناوله يوميا

انطلاق فعاليات التدريب البحرى الدولى "IMX/CE22" بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر

الشيخ طه إسماعيل.. كيف فشلت محاولات الزمالك في ضمه وسر اعتزاله

فيديو

بعد ريان.. تفاصيل مأساة الطفل هيثم الليبي ضحية البئر.. فيديوجراف

هتموتي مني.. برلنتي عامر طليقة سعد الصغير تهاجم زوجته الأولى

فنانة شهيرة تنشر فيديوهات إباحية.. ما قصتها

3 أشخاص تناوبوا عليها.. بريطانية تروي تفاصيل تعرضها للاغتصاب داخل ميتا فيرس

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ