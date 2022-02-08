تونس.. أول تعليق من جمعية القضاة التونسيين على قرار قيس سعيد

دعت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء، تعليق العمل في المحاكم يومي الأربعاء والخميس المقبلين، احتجاجا على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأحد الماضي ، قد أصدر قرارا بحل المجلس الأعلى للقضاء في البلاد والذي يشرف على استقلال القضاة، متهمًا عددًا من القضاة بالفساد والتلاعب.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها الرئيس التونسي خلال زيارته لوزارة الداخلية، حيث نشرت الرئاسة التونسية مقطع فيديو للكلمة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

وقال الرئيس التونسي في كلمته: "أطالب بحل مجلس القضاء الأعلى لأن قضية الشهيد شكري بلعيد بقيت على رفوف المحاكم لسنوات عديدة وتلاعب بها عدد من القضاة الذين لا مكان لهم في قصور العدل لأنهم مشتبه بهم".

ويشار على أن قرار الرئيس التونسي يأتي في الذكرى التاسعة لاغتيال زعيم المعارضة العلمانية التونسية شكري بلعيد، ومن المتوقع خروج احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، الأحد.