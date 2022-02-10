جامعة الزقازيق تستعد لإطلاق قمر صناعي فضائي خلال عام

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق انه نظرا للدور الذى تلعبه الأقمار الصناعية فى حياة الشعوب منذ بداية الألفية الثالثة قامت جامعة الزقازيق بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية فى تنفيذ مشروع بحثى بتطبيق مشترك في اطار العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين الجامعة والوكالة.

واضاف رئيس جامعة الزقازيق انه قام بزيارة لوكالة الفضاء المصرية للاحتفال الجامعه ممثلة فى كليه الهندسة وذلك بمقر وكالة الفضاء المصريه بتصميم وتصنيع واختبار نموذج هندسى لقمر صناعى تكتعيبى وبدا فاعليات المرحله الثانيه التى تنتهى باطلاق قمر صناعى فضائى يحمل اسم جامعة الزقازيق فى نهايه عام ٢٠٢٢، فى اطار بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين منذ ال ١٣ من أكتوبر من العام ٢٠١٩، وذلك بحضور الدكتور محمد القوصى رئيس الوكالة، و الدكتور هشام فوزى عميد كلية الهندسة، و الدكتور صبرى عبد الرحيم وكيل الكليه و الدكتور احمد حسين مدير البرامج و الدكتور ابوبكر الهادى استشاري المشروع وفريق العمل من اعضاء هيئة التدريس الدكتور رياض غازى والدكتور ابراهيم لطفى والدكتور عمرو الزامل والمهندس احمد عبد الباسط والدكتور محمود عبد النبى والدكتور رضا جاد .

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذا الصرح المصرى العظيم مقدماً الشكر للدكتور محمد القوصى ولكليه الهندسة وفريق العمل على انجاز المشروع على أكمل وجه ، مشيراً الي أن كلية هندسة الزقازيق هى الرائده فى هذا السبق متمنين فى استمرار التعاون ،وذلك فى ضوء اهتمام الجامعة بدعم جوانب الابتكار والأبحاث العلمية والمضى قدما نحو التميز فى المجالات العلمية التى تعود بالنفع على تنمية الوطن فى مختلف المجالات فى ظل رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشار الدكتور عثمان شعلان إلى أن المشروع يهدف إلى تصميم وتصنيع نموذج هندسى لقمر صناعى بغرض نقل تكنولوجيا تصميم الأقمار ودراسة القدرات الصناعية المتاحة بالسوق المصرية، حيث بدأت أنشطة المشروع من خلال إتفاق تنفيذى للمشروع منبثق عن بروتوكول تعاون موقع بين الجامعة والوكالة.

وأضاف رئيس الجامعة أن المشروع بنى على منهجية التوثيق لجميع الأنشطة وإتباع النظم القياسية لوكالة الفضاء الأوربية، وأنجز المشروع فى ثلاث مراحل هى مرحلة التصميم ثم مرحلة التصنيع وتبعها مرحلة التجميع والأختبار سواء للمكونات الصلبة أو البرمجيات.

وقدم الدكتور محمد القوصى شرح لامكانيات وكالة الفضاء المصرية لوفد جامعة الزقازيق برئاسة الأستاذ الدكتور عثمان شعلان بجولة داخل معامل الوكالة، وتفقد الأقمار الصناعية المتنوعة وأحدث الإمكانيات التكنولوجية والطاقات البشرية المتمثلة في المهندسين والطاقم ككل.

كما رحب الدكتور هشام فوزى بالتعاون البناء والإيجابي بين كلية الهندسة ووكالة الفضاء المصرية لتخريج جيل قادر وواعى ينافس فى السباق العالمي لاكتشاف الفضاء، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون يأتى فى إطار نشر وتعميق تعلم تكنولوجيا الاقمار الصناعية فى مختلف الجامعات المصرية ؛ لتوحيد وتعميق نظام المعرفة الفضائية بمصر، وتأهيل القوى البشرية للعمل فى مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء ذات المهارات لعالية والقادرة على تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

جدير بالذكر أنه قد إشترك فى المشروع عدد 6 من أعضاء هيئة التدريس وعدد 2 من الهيئة المعاونة وثلاثة طلاب، واستمرت مرحلة التصميم قرابة ال 8 أشهر ثم تبعها ستة أشهر تصنيع وتطوير برمجيات، وبعد توريد المكونات المصنعة تم إختبارها وتجميع البرمجيات عليها ومن ثم تقييم الوظائف الرئيسية للقمر، واختتمت أنشطة المشروع بإعتماد نجاح إختبارات القمر، وفى ختام الزيارة اليوم تبادل رئيس الجامعة ورئيس وكالة الفضاء المصرية الدروع تقديرا لدور الطرفين فى النهوض العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.