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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صفقة استحواذ نوعية في مصر تقود البورصات العربية للصعود

صفقة استحواذ نوعية
صفقة استحواذ نوعية في مشهد اتجاه صاعد لأغلب أسواق المنطقة

ارتفعت غالبية أسواق الخليج الكبرى في تعاملات الأربعاء مع عودة شهية الاستحواذات بعد عرض من مصرف أبوظبي الأول على أكبر بنك استثمار في مصر وشمال أفريقيا في صفقة نقدية بالكامل.

وتخلف السوق السعودي عن سرب الصعود لأسواق الخليج في ظل الارتباط الوثيق بين تحركات النفط ومؤشر السوق السعودي مع ترقب نتائج اجتماع فيينا لمناقشة الملف النووي الإيراني.

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وارتفع سوقا الإمارات مع قفزة للأسهم القيادية وفي مقدمتها سهم أبوظبي الأول الذي ارتفع بأكبر وتيرة يومية في أسبوعين بعد الإعلان صفقة استحواذ محتملة بالسوق المصري.

وصعد المؤشر العام في دبي بنسبة 1% مرتفعاً للجلسة الرابعة على التوالي ليحقق أعلى إغلاق له في شهرين فيما سجلت مؤشرات قطر والكويت قمم تاريخية جديدة مع تحسن السيولة.

وفي مصر ارتفع سهم هيرميس المصرية لأعلى مستوى في 4 سنوات ليدعم صعود المؤشر الرئيسي للسوق.

السوق السعودي 

تراجع السوق السعودي للجلسة الثانية على التوالي مع استمرار هبوط النفط ترقبا لنتائج اجتماع في فيينا حول الملف النووي الإيراني.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق بنحو 0.17% عند مستوى 12200 نقطة ولكنه لا يزال فوق متوسط مستوى التحرك اليومي لشهر عند 12178 نقطة.

ويترقب السوق أيضاً نتائج المراجعة الدورية ربع السنوية للأسهم السعودية على مؤشر MSCI والتي ينتظر الإعلان عنها في وقت لاحق من غدا الخميس.

بورصة مصر 

تعافى المؤشر الرئيسي لبورصة مصر من خسائر دامت جلستين متتاليتين مع صعود سهم هيرميس لأعلى مستوى في عدة سنوات بعد الإعلان عن نية بنك أبوظبي الأول الاستحواذ على حصة مسيطرة في الشركة؟

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق مرتفعا بنحو 0.6% حول مستوى 11600 نقطة في وقت دعمت فيه الأسهم القيادية صعود المؤشر على غرار سهم طلعت مصطفى والذي ارتفع بنحو 5%.

وارتفع سهم هيرميس بنحو 10% وهي اكبر وتيرة صعود يومية في أكثر من عامين بعد الإعلان عن تفاصيل العرض المقدم من قبل بنك أبوظبي الأول.

سوق أبوظبي المالي

ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.7% ليخترق مستويات 8800 نقطة في جلسة الأربعاء مسجلاً أعلى إغلاق له في شهرين.

وقفز سهم العالمية القابضة بنسبة 1.7% محققاً إغلاقاً قياسياً جديداً بدعم إدراج مجموعة موانئ أبوظبي بسوق أبوظبي واستحواذ شركة الصير مارين التابعة لها على حصة في المجموعة.

كما ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 1.5% مسجلاً أكبر ارتفاع بوتيرة يومية في نحو أسبوعين بدعم من الأخبار الواردة حول عزم البنك الاستحواذ على 51% من المجموعة المالية هيرميس في بورصة مصر.

سوق دبي المالي

صعد المؤشر العام بنسبة 1% مرتفعاً للجلسة الرابعة على التوالي ليحقق أعلى إغلاق له في شهرين.

وسجلت أغلب القياديات ارتفاعات في جلسة الأربعاء وفي مقدمتها سهم إعمار العقارية الذي ارتفاع بأكثر من 2% الى أعلى مستوى في أسبوع ، بالإضافة الى ارتفاع سهم دبي الإسلامي بنحو 2% الى أعلى مستوياته في في أكثر من عامين.

بورصة قطر

قفز المؤشر العام بأكثر من 1% في جلسة الأربعاء ليغلق فوق مستويات 12800 نقطة لأول مرة له منذ عام 2014.

وحافظ المؤشر العام على مسار صاعد منذ بداية 2022 لتبلغ مكاسب العام أكثر من 10%.

وارتفع السهم القيادي صناعات قطر بأكثر من 8% ليغلق عند أعلى مستوياته منذ 7 سنوات بعد إعلان الشركات عن ارتفاع أرباحها الصافية بأكثر من 300% في عام 2021.

بورصة الكويت

واصل المؤشر الرئيسي مكاسبه مرتفعاً بنسبة 0.6% في جلسة الأربعاء ليغلق فوق مستويات 6250 نقطة لأول مرة في تاريخه مسجلاً إغلاقاً قياسياً جديداً.

وانخفض المؤشر الأول بنسبة 0.3% بضغط من سهم بيت التمويل الكويتي الذي تراجع بنحو 0.4% على الرغم من إعلان البنك عن ارتفاع أرباحه بأكثر من 60% في 2021.

السوق المصري مشروع قانون السوق السعودي المؤشر الرئيسى مصرف بورصة مصر مؤشر السوق

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