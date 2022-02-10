أفضل أطعمة تعمل على تحسين صحة القلب

النظام الغذائي الصحي مفيد دائمًا لجسمك، لكن بعض الأطعمة المعينة مفيدة دائمًا لقلبك.

أفادت قناة فوكس نيوز أن بعض الأطعمة مفيدة بشكل خاص لصحة القلب والأوعية الدموية.

فيما يلي بعض الخيارات التي يمكنك اتباعها من أجل صحة القلب والأوعية الدموية:

1. الخضراوات الورقية الداكنة



عندما يتعلق الأمر بالخضراوات الورقية الداكنة، يمكنك الاهتمام بتناول الكرنب والسبانخ والعديد الخضروات الأخرى.

"تعد الخضراوات الورقية الداكنة قوة من العناصر الغذائية المفيدة، بما في ذلك الألياف والمغذيات الدقيقة والمركبات النباتية النشطة بيولوجيًا المعروفة باسم المواد الكيميائية النباتية".

فإن هذه العناصر الغذائية يفترض أنها تحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال آليات مختلفة، بما في ذلك تغيير التعبير الجيني وتنظيم ضغط الدم وخفض الالتهابات في الجسم".

وأظهرت دراسات لا تعد ولا تحصى العلاقة بين تناول الخضراوات الورقية الداكنة وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

زيت الزيتون

يرتبط زيت الزيتون بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات لدى الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

كما أن زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة الصحية والبوليفينول والفيتامينات، وهو مصدر جيد للدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب".

الأفوكادو



وجدت إحدى الدراسات التي أجرتها مجلة جمعية القلب الأمريكية أن الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن السمنة الذين تناولوا المزيد من الأفوكادو لديهم القدرة على خفض الكوليسترول الضار بشكل ملحوظ مقارنة بالأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن.

فان إن إضافة الأفوكادو إلى نظامك الغذائي اليومي قد يساعد في خفض الكوليسترول السيئ ، وكذلك تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، وفقًا للباحثين الصحيين في ولاية بنسلفانيا.

ويحتوي الأفوكادو على دهون أحادية غير مشبعة صحية بالإضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم ، وكلاهما يساعد في الحفاظ على ضغط دم صحي".

الفاصوليا



الفاصوليا هي غذاء صحي للقلب حيث أنها تتكون من الألياف ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية.

فهي تعمل على تحسين مخاطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم والالتهابات وتعزيز صحة الجهاز الهضمي".

"الفاصوليا غنية بالألياف القابلة للذوبان ، والتي تعمل كغذاء لبكتيريا الأمعاء المفيدة لتعزيز فلورا الأمعاء الصحية ، وهو عامل مهم في صحة القلب بشكل عام."

السلمون



يحتوي السلمون على دهون أوميغا 3 التي ثبت أنها تقلل بشكل كبير من خطر الموت المفاجئ الناجم عن عدم انتظام ضربات القلب والوفيات لجميع الأسباب في المرضى الذين يعانون من أمراض القلب التاجية المعروفة وتساعد هذه الدهون الأساسية في تقليل الالتهابات في الجسم.