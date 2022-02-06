6 أطعمة تضر بصحة القلب والعضلات.. توقفوا عن تناولها فورا

يؤثر الصوديوم على تقلصات العضلات ويحسن صحة القلب عن طريق تنظيم حجم ضح الدم والضغط ومن المهم الحفاظ على توازن الصوديوم لأن الإفراط في تناوله يمكن أن يكون ضارًا.

فيما يلي قائمة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم وتضر بصحة القلب وفقا لموقع "stylecraze"



1. ملح الطعام



ملح الطعام مرتفع بشكل مفرط في نسبة الصوديوم. يمكنك إضافة القليل منه في أطباقك حسب الرغبة.

ولكن إذا كنت تتمتع بصحة جيدة ، فلا تتجنب ملح الطعام تمامًا لأهميته لصحتك.

2. السلامي



يحتوي السلامي على نسبة عالية من الصوديوم ويحتوي على كميات مناسبة من الحديد وفيتامين ب 12 - اللذان يحميان جهاز المناعة ويعززان صحة الدماغ.

3. المخللات



تحتوي المخللات على كمية جيدة من البروبيوتيك التي تساعد في تحسن صحة الأمعاء بجانب أحتوائها على كم كبير من مضادات الأكسدة.

4. صلصة الصويا



وجدت دراسة أجريت عام 2005 أن صلصة الصويا لها خصائص مضادة للحساسية لغناها مركبات بالإيسوفلافون ، وهي مضادات أكسدة طبيعية.

5. الجبن المطبوخ



على الرغم من كونها مصدرًا جيدًا للصوديوم ، لكن ينصح بالابتعاد عن الجبن المطبوخ لما يتحويه من ألوان صناعية يمكن أن تضر بصحتك.

6. الكرفس



مصدر جديرلمضادات الأكسدة والأنزيمات المفيدة الأخرى. كما أنه يحتوي على فيتامينات C و K ومعادن قوية مثل البوتاسيوم والفولات.

الكرفس عبارة عن ماء في الغالب ، لذا فإن الكرفس الخام يعمل بشكل جيد. يمكنك أيضًا إضافته إلى سلطتك اليومية.

كيف تقلل من تناول الصوديوم؟



فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تقليل تناول الصوديوم:

-اختاري الفواكه والخضروات الطازجة بدلاً من الأطعمة المصنعة كوجبة خفيفة في المساء.



-استخدمي اللحوم الطازجة بدلاً من اللحوم المعبأة.



-اختاري التوابل أو البهارات التي لا تحتوي على الصوديوم كأحد مكوناتها.



-قارني ملصقات العلامات التجارية المختلفة لنفس الطعام ، واختر الملصق الذي يحتوي على أقل مستويات الصوديوم.

