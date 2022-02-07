انتفاخ الركبتين.. 10 أعراض لـ أمراض القلب الروماتيزمية

يعاني الأشخاص المصابون بأمراض القلب الروماتيزمية من عدوى بكتيرية، ويمكن التعرف عليها من خلال استخدام مزرعة الحلق أو فحص الدم للتحقق من وجود بكتيريا.

التاريخ الحديث للإصابة بعدوى البكتيريا أو أمراض القلب الروماتيزمية عاملاً أساسيًا في تشخيص أمراض القلب الروماتيزمية، تختلف أعراض الحمى الروماتيزمية وتبدأ عادةً من أسبوع إلى ستة أسابيع بعد نوبة التهاب الحلق، في بعض الحالات ، قد تكون العدوى خفيفة للغاية بحيث يتعذر التعرف عليها ، أو قد تختفي في وقت قصير.

هذه هي أكثر أعراض أمراض القلب الروماتيزمية شيوعًا:

حمى

مفاصل منتفخة ومؤلمة وحمراء ومؤلمة للغاية - خاصة الركبتين والكاحلين

عقيدات (كتل تحت الجلد)

طفح جلدي أحمر مرتفع يشبه الشبكة ، يظهر عادةً على الصدر والظهر والبطن

ضيق في التنفس وانزعاج في الصدر

حركات الذراعين أو الساقين أو عضلات الوجه غير المنضبط

ضعف

تعتمد أعراض مرض القلب الروماتيزمي على درجة تلف الصمام وقد تشمل:

ضيق التنفس (خاصة مع النشاط أو عند الاستلقاء)

ألم صدر

تورم