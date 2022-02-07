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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع تزايد إصابة كورونا ..7 حيل لرفع مناعتك وطفلك

المناعة
المناعة

مع تزايد عدوى كوفيد أطعمة عديدة تعمل على رفع مناعة طفلك فهي تعد مصدر ممتاز للبروتين اللازم لتثبيت مستويات السكر في الدم. كما تعد غنية بالحديد  ، وهو يدعم إمداد الدم والأكسجين للطفل. يساعد الحديد أيضًا في تقوية دماغ الجنين.إليك أبرز تلك الأطعمة وفقا لموقع momjunction

1. حبوب الإفطار 

حبوب  الافطار غنية بالفيتامينات والمعادن الإضافية. تحتوي الحبوب الكاملة على ألياف غذائية ترضي آلام الجوع 

 اختر الحبوب التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والحديد وحمض الفوليك. يُضاف الحليب إلى وعاء من الحبوب ويُضاف إليه المكسرات والفواكه والتوت.

2. الموز
 

 غني بالبوتاسيوم ويوفر جرعة سريعة من الطاقة لمحاربة التعب ومنع تقلصات العضلات . كما أنه من أفضل الأطعمة التي تحارب  الشعور بالغثيان.

 

3. زيت كبد السمك
 

غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية ،  الضرورية لنمو الدماغ والعين للطفل . كما أنه مصدر ممتاز لفيتامين د الذي يعمل ضد تسمم الحمل  يمكن تناول  1 إلى 2 كبسولة  في اليوم .

طرق الاستهلاك: متوفر في شكل كبسولات ؛ يجب أن تحصل عليها بناءً على توصية طبيبك.

الخضراوات

4. دقيق الشوفان

 

يحتوي على كميات كبيرة من الألياف والحديد وفيتامينات ب ومعادن أخرى يعد دقيق الشوفان هو أيضًا مصدر للطاقة ويساعد على تقليل مستويات الكوليسترول  يمكنك تناول  ½ كوب يوميا .

 

5. الخضراوات الورقية

 

تحتوي الأوراق الخضراء الداكنة مثل السبانخ واللفت على العديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات A و C و K والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والفولات والألياف والزنك والنياسين. 

كما أنها غنية بمضادات الأكسدة والمكونات النباتية التي تساعد في الهضم ودعم الجهاز المناعي.  كما يمنع حمض الفوليك العيوب الخلقية عند الأطفال.

6. التوت
 

 مليئ بالكربوهيدرات الصحية والماء والألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين سي وتعمل كل هذه العناصر على ضبط مؤشر نسبة السكر في الدم  يمكنك تناول من  1 إلى 2 كوب في اليوم يمكنك تضمين الثوم  في نظامك الغذائى اليومى مع اللبن أو الزبادي على سبيل المثال  .

7. الحبوب الكاملة
 

تساعدك الحبوب الكاملة المليئة بالفيتامينات والألياف والمركبات النباتية على تلبية احتياجاتك من السعرات الحرارية مع تقدم الحمل. كما أنها غنية بفيتامينات ب والألياف والمغنيسيوم  .

8. الفواكه المجففة
 

 غنية بالألياف والسعرات الحرارية والفيتامينات والمعادن بما في ذلك حمض الفوليك والبوتاسيوم والحديد.  اختر المشمش المجفف والزبيب والتوت البري والكرز والبرقوق والتمر مع تجنب الفواكه  ذات السكريات المرتفعة .

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