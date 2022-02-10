ماذا حدث في حملة 100 مليون صحة؟.. مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات يجيب.. فيديو

قال أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن حملة 100 مليون صحة عبارة عن حملة كبيرة تشمل مجموعة من المبادرات منها مبادرة فيروس سي ومبادرة الأمراض المزمنة والكشف عن سرطان الثدي وعلاجه واكتشاف ضعف السمع لدي حديثي الولادة ومبادرة الأم الحامل ومبادرة فيروس سي للاجئين ومبادرة علاج مليون أفريقي .

وأضاف "صلاح"، خلال حوار تلفزيوني مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة يذاع على قناة ETC، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق موبايل أبلكيشن منذ ٢٨ يوما بعنوان "صحة مصر"، يستطيع المواطن من خلاله معرفة نتيجة تحليل كورونا.

وأشار مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الابلكيشن يتضمن موضوعات توعوية للمواطنين، إزاء فيروس كورونا.

وأوضح أن بداية قاعدة البيانات كانت بيانات شخصية وأصبحت في النهاية بيانات طبية لـ90 مليون مواطن.