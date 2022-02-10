راغب علامة ضيف برنامج "حبر سرى" اليوم

يحل السوبر ستار راغب علامة ، ضيفا على برنامج حبر سري علي شاشة القاهرة والناس الخميس والجمعة 10 و 11 فبراير فى تمام ١١ مساء .

ويتحدث الفنان راغب علامة خلال الحلقة عن العديد من الأسرار والكواليس في حياته، كما يقدم العديد من أغانيه الشهيرة خلال الحلقة .

برنامج ( حبر سري ) يعرض علي شاشه القاهرة والناس كل خميس وجمعة 11 مساء وتقدمه أسما إبراهيم والتي استضافت عددا كبيرا من نجوم مصر والوطن العربي، من بينهم أصالة وهاني شاكر وأحمد السقا و نوال الزغبي و صابر الرباعي و فيفي عبده و أحمد فهمي و حسن الرداد.

راغب علامة يطرح ممكن أزعلك

طرح نجم الغناء اللبناني راغب علامة فيديو

كليب أحدث أغانيه "ممكن أزعلك"، عبر قناته بموقع YouTube.

الكليب فكرة وإخراج شريف صبري ويتعاون فيه مع الشاعر محمد البدري، والملحن بينو، والموزع الموسيقي مدحت خميس، ومهندس الصوت أمير محروس، والرقصات لسارة الدولتلي.

يأتي طرح الكليب بالتزامن مع استعداد راغب علامة لإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة عيد الحب.

وطرح راغب علامة مؤخرا كليب "فورا غرام" باللهجة الخليجية، والأغنية من كلمات تراث نمير وألحان علي سالم.

أزمة راغب علامة وفضل شاكر

وشهدت الفترة الأخيرة توتر في العلاقة بين راغب علامة وفضل شاكر، وانتقلت إلى نجل الأخير ، والذى هاجم " علامة " في أحدي البرامج التليفزيونية .

وخلال لقاء تليفزيوني عرض منذ أيام ، رفض محمد شاكر ابن الفنان اللبناني فضل شاكر، وصف المطرب راغب علامة بالسوبر ستار.

وأوضح أن راغب علامة فنان موجود وعنده جمهوره، وحينما رد المذيع " سوبر ستار" لاحقه محمد شاكر بكلمة "ممكن من وجهة نظرك".

وأوضح أن راغب علامة تخلى عنهم في أزمة والده الأخيرة، وأن تصريحاته ليس لها أساس من الصحة.

وتابع: “راغب علامة قلقان من عودة والدي إلى الساحة الفنية، وليس لدينا مشكلة نتصالح معه، بس الأهم هو يتصالح مع نفسه"، وقرر إهدائه أغنية "اللي باعنا".