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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة توعوية عن التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر

صدى البلد

نظمت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر ندوة توعوية ، للعاملين بمجلس مدينة الأقصر للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل ومميزات. 

وكان ذلك بحضور الدكتور أحمد محمود مدير إدارة التسويق بالهيئة والدكتور أحمد حماد مدير مركز طب الأسرة بمنشأة العماري والدكتور خالد عادل عضو الفريق المركزي لرضا المنتفعين بفرع الهيئة والاستاذ حسام عبود عضو بإدارة التسويق بالهيئة ومديري الإدارات ونوابهم وعدداُ من الموظفين بالمدينة  ..


تناولت الندوة التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وأهميته في إحداث تغيير جذري بالمنظومة الصحية في مصر والتحول المؤسسي والتعريف بكيفية التسجيل الإلكتروني وفتح الملفات العائلية والفردية , بالإضافة إلي محاور تطبيق المنظومة من رفع كفاءة المنشآت الصحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية .

 

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كما ناقشت طرق الفحص الطبي الشامل للأسرة وكيفية حجز موعد الكشف لوحدات مراكز طب الأسرة عن طريق الخط الساخن 15344 وأيضاَ كيفية صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة بالمجان بالإضافة إلي توضيح لآلية تقديم الشكاوي والمقترحات .


جاءت هذه الندوة  ضمن سلسلة ندوات مستمرة تنظمها هيئة الرعاية الصحية بالاقصر لرفع الوعي عن آليات المنظومة الجديدة ومميزاتها وضمان تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين بالمنظومة عن ابناء المحافظة

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