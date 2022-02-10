"رغم اني تزوجت بعدها إلا إني عمري ما بطلت أحبها" .. عزت أبو عوف يكشف أسرار حياته الزوجية| نوستالجيا

حل الفنان عزت أبو عوف، ضيفاً في حوار سابق مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، في برنامج "العاشرة مساء"، وتحدث عن أسرار من حياته الزوجية.



وقال الفنان عزت أبو عوف إنه كان متزوج من بنت ولكنها توفيت، معقباً: "كانت بالنسبة لي كل دنيتي لأني اتعرفت عليها وهي عندها 15 سنة، وأنا كنت عندي 19 سنة، فهي اللي ابتديت معاها وعيشت معاها كل حاجة".



وأضاف عزت أبو عوف أنه تزوجها وهو يبلغ من العمر 23 عاماً، وعاش معها حوالي 37 عاما، معقباً: "كانت مستحملاني في تقلباتي المزاجية وعمرها ما اشتكت خالص .. لذلك لما توفيت أنا اتعرضت لحالة نفسية كبيرة وأصبت بالقلب، وكنت بتعالج لفترة طويلة".



وتابع الفنان أنه تزوج بعدها الـ "stylist" الخاصة به، وكانت تُدعى “أميرة”، قائلاً: "كانت هي اللي بتقولي على لبسي وطريقة تسريحة شعري .. وكانت مديرة أعمالي .. لدرجة كان الوسط الفني كله عارف كده .. اللي هو لو عايز حاجة من عزت كلم أميرة".



وأكمل عزت أبو عوف قائلاً: "أنا ما اتجوزتش كده وخلاص .. لأ انا تزوجت حد أعرفه واختبرته وعاشرته وحبيته كمان .. اخترت واحدة أعرف أكمل معاها حياتي خاصة بعد وفاة زوجتي الأولى وما تعرضت له من حالات نفسية وأمراض في القلب".



واستطرد: "كان لازم اتزوج حد مخلص جداً علشان ياخد باله مني ويراعيني لأني كنت في وقت مش قادر أعمل كده لنفسي".



وأردف عزت أبو عوف: "أنا لما قولت لأميرة تتجوزيني .. اتصدمت لأن احنا كنا شغالين مع بعض على مدار 22 سنة .. وعمرنا ما فكرنا في بعض أصلاً".



وأضاف قائلاً: "قولتلها إيه رأيك لو تتجوزيني .. فضلت ساكتة وبصالي ومبتردش عليا .. وفين وفين لما ردت عليا لأنها كانت مخضوضة .. وقالتلي طبعاً موافقة لأنك طول عمري محور اهتمامي وباخد بالي منك .. كنا بنتعامل ان احنا اتنين صحاب مش راجل وست علشان كده مكناش بنفكر في بعض".



واختتم عزت أبو عوف قائلاً: "وزواجي لـ أميرة عمره ما وقف حبي لزوجتي الأولى اللي اتوفيت .. وأميرة عارفة كده ومقدراها .. وصورها مالية الشقة كلها .. وعمر ما أميرة علقت أو اشتكت من الحوار ده .. لأنها عارفة ان ده جزء من حاجة انا عايزها".