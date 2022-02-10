عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"رغم اني تزوجت بعدها إلا إني عمري ما بطلت أحبها" .. عزت أبو عوف يكشف أسرار حياته الزوجية| نوستالجيا

عزت أبو عوف وزوجته
عزت أبو عوف وزوجته الثانية

حل الفنان عزت أبو عوف، ضيفاً في حوار سابق مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، في برنامج "العاشرة مساء"، وتحدث عن أسرار من حياته الزوجية.

وقال الفنان عزت أبو عوف إنه كان متزوج من بنت ولكنها توفيت، معقباً: "كانت بالنسبة لي كل دنيتي لأني اتعرفت عليها وهي عندها 15 سنة، وأنا كنت عندي 19 سنة، فهي اللي ابتديت معاها وعيشت معاها كل حاجة".


وأضاف عزت أبو عوف أنه تزوجها وهو يبلغ من العمر 23 عاماً، وعاش معها حوالي 37 عاما، معقباً: "كانت مستحملاني في تقلباتي المزاجية وعمرها ما اشتكت خالص .. لذلك لما توفيت أنا اتعرضت لحالة نفسية كبيرة وأصبت بالقلب، وكنت بتعالج لفترة طويلة".


وتابع الفنان أنه تزوج بعدها الـ "stylist" الخاصة به، وكانت تُدعى “أميرة”، قائلاً: "كانت هي اللي بتقولي على لبسي وطريقة تسريحة شعري .. وكانت مديرة أعمالي .. لدرجة كان الوسط الفني كله عارف كده .. اللي هو لو عايز حاجة من عزت كلم أميرة".


وأكمل عزت أبو عوف قائلاً: "أنا ما اتجوزتش كده وخلاص .. لأ انا تزوجت حد أعرفه واختبرته وعاشرته وحبيته كمان .. اخترت واحدة أعرف أكمل معاها حياتي خاصة بعد وفاة زوجتي الأولى وما تعرضت له من حالات نفسية وأمراض في القلب".


واستطرد: "كان لازم اتزوج حد مخلص جداً علشان ياخد باله مني ويراعيني لأني كنت في وقت مش قادر أعمل كده لنفسي".


وأردف عزت أبو عوف: "أنا لما قولت لأميرة تتجوزيني .. اتصدمت لأن احنا كنا شغالين مع بعض على مدار 22 سنة .. وعمرنا ما فكرنا في بعض أصلاً".


وأضاف قائلاً: "قولتلها إيه رأيك لو تتجوزيني .. فضلت ساكتة وبصالي ومبتردش عليا .. وفين وفين لما ردت عليا لأنها كانت مخضوضة .. وقالتلي طبعاً موافقة لأنك طول عمري محور اهتمامي وباخد بالي منك .. كنا بنتعامل ان احنا اتنين صحاب مش راجل وست علشان كده مكناش بنفكر في بعض".


واختتم عزت أبو عوف قائلاً: "وزواجي لـ أميرة عمره ما وقف حبي لزوجتي الأولى اللي اتوفيت .. وأميرة عارفة كده ومقدراها .. وصورها مالية الشقة كلها .. وعمر ما أميرة علقت أو اشتكت من الحوار ده .. لأنها عارفة ان ده جزء من حاجة انا عايزها".  

عزت ابو عوف نوستالجيا وائل الإبراشى برنامج العاشرة مساءا حالة نفسية الإعلامي الراحل وائل الإبراشي

موضوعات متعلقة

تفاصيل صلاة الجنازة على الراحلة مها أبو عوف

يوم‭ ‬المصريين

وقت ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. عندما يوافقها عبد يحقق الله مراده

لمدة 7 ساعات.. قطع المياه عن مدينتي الباجور وسرس الليان بالمنوفية

حكم اللي بيشتري شقة و أرض ويسقعها علشان يرفع سعرها.. مبروك عطية: قدامه توليع في نار جهنم

فضل الصبر على أذى الخلق .. وأفضل دعاء لراحة القلب

الإفتاء :الإنسان لا يحاسب على الشتيمة في السر

مريم أبو عوف: المنصات الالكترونية فتحت طريقا جديدا للمخرجين الشباب

ترشيحاتنا

التعاون الدولي تعلن إقرار الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي 2022-2027

قتلى وجرحى في تفجير قرب القصر الرئاسي بمقديشو

قد يحدث مستقبلا.. محامي شيرين يحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب

رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 بروتوكولات تعاون لنشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 10 فبراير 2022

بسبب مطب صناعي.. إحالة أوراق 4 متهمين للمفتي في قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قد يحدث مستقبلا.. محامي شيرين يحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

نص اعترافات متهم في كتائب حلوان بعد إحالته للمفتي: قتلت ضابط شرطة

شيرين عبد الوهاب تنفي رجوعها.. ووالد حسام حبيب ساخرا: محدش قالي|القصة الكاملة

مفاجأة.. كيروش يعرض الرحيل عن منتخب مصر.. و"الجبلاية" تحسم الموقف

عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب .. تفاصيل

حكاية السهرة| مسيحي ألقى خطبة الجمعة ببراعة.. قصة يوسف داود مع الإسلام

وضعت طفلها منذ 12 يوماً.. تفاصيل مصرع طبيبة سقطت من شرفة منزلها بالمنوفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أكواب يومية من القهوة تحمي من الموت المبكر

الفنان العراقي خالد أحمد مصطفى في حالة خطيرة بسبب السرطان.. وزوجته تستغيث لإنقاذه

بعد تعرضه لحادث خطير.. ساعة ذكية تنقذ صاحبها من الموت

أثناء تصوير برنامج.. نجاة ممثل شهير من بين فكي تمساح مفترس|شاهد

فيديو

هاجمه أسد.. أشرف الحلو يكشف سبب وفاة كبير مدربي الأسود 

الفريق سعد الدين الشاذلي.. 11 عاما على رحيل بطل تخطيط حرب أكتوبر

فيديو.. القدر ينقذ طفلي شبرا الخيمة من الموت.. ما القصة

كانت هاربة.. رجل يقطع رأس زوجته المراهقة ويتجوّل به في الشارع

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ